Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü! Tıpkı babası...

Yayınlandığı ilk bölümle dizi dünyasına bomba gibi bir giriş yaparak çok geniş çapta izleyici kitlesini ekran başına kilitleyen dizi projesi Kurtlar Vadisi, Necati Şaşmaz'ın oynadığı Polat Alemdar karakteri başta olmak üzere birbirinden zengin oyuncu kadrosuyla kült yapımlar arasında yerini almıştı.

Üzerinden 17 yıl geçmesine rağmen popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen efsanae dizinin Polat Alemdar karakteri dillerden hala düşmeyerek çeşitli mecralarda konuşulmaya hız kesmeden devam ediyor.



Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nde hafızalarda kalıcı bir iz bırakan Polat Alemdar rolüyle oyunculuk kariyerindeki basamakları tırmanarak hızlı bir yükseliş kaydetmişti.

Dizideki oyunculuk yeteneğini ile milyonlarca seyircinin beğenisini kazanan ve uzun bir zamandır herhangi bir dizi projesi veya sinema filmi yapımında bulunmayan Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali büyüdü.

Ünlü oyuncu oğluyla geçirdiği vakti sosyal medya hesabından paylaşıyor. Şaşmaz'la oğlunun benzerliği ise takipçilerin gözünden kaçmıyor.



