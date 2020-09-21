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Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü! Tıpkı babası...

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 11:23 | Son Güncelleme

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz'ın oğlu görenleri hayrete düşürdü. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan ve yeniden çekilmesi gündemde olan Kurtlar Vadisi dizisinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın oğlunun son halini görenler, babasına olan benzerliğine şaşırıyor.

Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü! Tıpkı babası...

Yayınlandığı ilk bölümle dizi dünyasına bomba gibi bir giriş yaparak çok geniş çapta izleyici kitlesini ekran başına kilitleyen dizi projesi Kurtlar Vadisi, Necati Şaşmaz'ın oynadığı Polat Alemdar karakteri başta olmak üzere birbirinden zengin oyuncu kadrosuyla kült yapımlar arasında yerini almıştı.

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Üzerinden 17 yıl geçmesine rağmen popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen efsanae dizinin Polat Alemdar karakteri dillerden hala düşmeyerek çeşitli mecralarda konuşulmaya hız kesmeden devam ediyor.
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Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nde hafızalarda kalıcı bir iz bırakan Polat Alemdar rolüyle oyunculuk kariyerindeki basamakları tırmanarak hızlı bir yükseliş kaydetmişti.

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Dizideki oyunculuk yeteneğini ile milyonlarca seyircinin beğenisini kazanan ve uzun bir zamandır herhangi bir dizi projesi veya sinema filmi yapımında bulunmayan Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali büyüdü.

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Ünlü oyuncu oğluyla geçirdiği vakti sosyal medya hesabından paylaşıyor. Şaşmaz'la oğlunun benzerliği ise takipçilerin gözünden kaçmıyor.

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