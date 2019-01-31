Necati Şaşmaz Nagehan Şaşmaz'dan 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, 7 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Nagehan Şaşmaz'dan boşanmak üzere mahkemeye başvurdu.

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre oyuncunun avukatı, Anadolu Aile Mahkemesi'ne sunduğu boşanma dilekçesinde, tarafların evlilik birliğinin Nagehan Şaşmaz'ın ağır kusurlu eylemleri neticesinde temelinden sarsıldığını, evlilik birliğinin sürdürülebilirliğinin ortadan kalktığını ileri sürdü.

Devamında, bu nedenle çiftin boşanmalarına, çocukların velayetinin babaya verilmesine, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde ortak velayet olarak düzenlenmesine karar verilmesini talep etti.

TEDBİREN YURTDIŞI YASAĞI KONULMASI DA İSTENDİ

Dilekçede, aynı zamanda Alman vatandaşı olmaları sebebiyle çocukları yurt dışına çıkarıp bir daha getirmeyebileceği tehlikesi söz konusu olduğundan, çocuklar için Alman pasaportlarına da işlenecek şekilde tedbiren yurtdışına çıkış yasağı konulması istendi. Haberin tamamı için Tıklayın...





