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Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz boşanıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.01.2019 11:01 | Son Güncelleme

Kurtlar Vadisi dizisiyle tanınan Necati Şaşmaz eşi Nagehan Şaşmaz ile boşanıyor. Şaşmaz'ın avukatı yaptığı açıklamada "süreç çekişmeli boşanma haline dönmek durumunda kalmıştır" dedi.

Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz boşanıyor!

Oyuncu Necati Şaşmaz ile 2012 yılında evlendiği Nagehan Şaşmaz boşanma kararı aldı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında yer alan habere göre; Daha önce de boşanacakları konuşulan çift evliliğini kurtaramadı.

Necati Şaşmaz'ın avukatı yaptığı açıklamada şunları söyledi; Müvekkilim Necati Şaşmaz iki evladının annesi Nagehan Şaşmaz ile evliliğini tüm çabalarına rağmen kurtaramamış ve bugün itibariyle ayrılık kararını hayata geçirerek Nagehan Şaşmaz aleyhine boşanma davası açmıştır. Müvekkilim iş bu boşanma sürecinin anlaşmalı olarak yapılması için gayret sarf etmişse de fakat süreç çekişmeli boşanma haline dönmek durumunda kalmıştır.

Taraflar iki çocuk sahibidirler. Ailenin mahremiyeti, tarafların kişilik hakları ve özellikle iki müşterek çocuğun psikolojilerinin korunması amacıyla tarafların bu sürecinde gerekli hassasiyetin gösterilmesini kamuoyundan rica ediyoruz.

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