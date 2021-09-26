Necip Memili, Kanunsuz Topraklar dizisinde

Başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili, Kaan Taşaner ve Murat Daltaban’ın paylaştığı “Kanunsuz Topraklar” çarşamba günü FOX’ta izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu Necip Memili dizide canlandırdığı Ali Gelik karakteriyle ekrana dönüyor.

1939 yılında Zonguldak’ta kömür madeni sahibi olan, zengin, yakışıklı ve çapkın bir adam olması sebebiyle kadınların her zaman ilgi odağı olan Ali Gelik sıra dışı karakteriyle dikkatleri üzerine çekecek. Dönemin önde gelen aileleri arasında sanata olan düşkünlüğü ve bulunduğu çağı yakalayan engin fikirleriyle öne çıkan Ali Gelik, maden işçisi Davut ile Gülfem’in fırtınalarla dolu aşkında önemli rol oynayacak. Canlandırdığı ezber bozan karakterle çok konuşulacak olan Necip Memili, başarılı performansıyla da büyük beğeni toplayacak.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU

1939 yılında kömür şehri Zonguldak’ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban) adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik Bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey’in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.

