MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Necip Memili, Kanunsuz Topraklar dizisinde

Necip Memili, Kanunsuz Topraklar dizisinde

26.09.2021 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Çukur dizisinde boy gösteren başarılı oyuncu Necip Memili, yeni sezonda hayranlarının karşısına Kanunsuz Topraklar dizisinde çıkmaya hazırlanıyor.

Necip Memili, Kanunsuz Topraklar dizisinde

Başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili, Kaan Taşaner ve Murat Daltaban’ın paylaştığı “Kanunsuz Topraklar” çarşamba günü FOX’ta izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu Necip Memili dizide canlandırdığı Ali Gelik karakteriyle ekrana dönüyor.

Necip Memili

1939 yılında Zonguldak’ta kömür madeni sahibi olan, zengin, yakışıklı ve çapkın bir adam olması sebebiyle kadınların her zaman ilgi odağı olan Ali Gelik sıra dışı karakteriyle dikkatleri üzerine çekecek. Dönemin önde gelen aileleri arasında sanata olan düşkünlüğü ve bulunduğu çağı yakalayan engin fikirleriyle öne çıkan Ali Gelik, maden işçisi Davut ile Gülfem’in fırtınalarla dolu aşkında önemli rol oynayacak. Canlandırdığı ezber bozan karakterle çok konuşulacak olan Necip Memili, başarılı performansıyla da büyük beğeni toplayacak.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU

1939 yılında kömür şehri Zonguldak’ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban) adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik Bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey’in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun son haliyle gündemde!Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun son haliyle gündemde!
100 milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Aralarında ünlüler de vardı100 milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Aralarında ünlüler de vardı
Sefirin Kızı’ndan sonra bambaşka biri olarak ekrana geliyorSefirin Kızı’ndan sonra bambaşka biri olarak ekrana geliyor
Anahtar Kelimeler:
Necip Memili Kanunsuz Topraklar dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Toprağa gömülü bebek olayının arkasından yasak aşk çıktı

Toprağa gömülü bebek olayının arkasından yasak aşk çıktı

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

Akılalmaz kaza! Beyin cerrahının parmakları koptu

Akılalmaz kaza! Beyin cerrahının parmakları koptu

MEB'den 81 ile ders kitabı yazısı!

MEB'den 81 ile ders kitabı yazısı!

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Burası Bilecik! Her evin balkonunda, çatısında aynı görüntü!

Burası Bilecik! Her evin balkonunda, çatısında aynı görüntü!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Berfu Yenenler'den aldatma itirafı!

Berfu Yenenler'den aldatma itirafı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çocuklar Duymasın'ın "Yasemin"i bakın hangi işi yapıyor

Çocuklar Duymasın'ın "Yasemin"i bakın hangi işi yapıyor

Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! "Ben gidiyorum hoşça kalın"

Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! "Ben gidiyorum hoşça kalın"

Selin Ciğerci, İngiltere’de evlendi

Selin Ciğerci, İngiltere’de evlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.