EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Nefes eş anlamlısı nedir? Nefes kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nefes eş anlamlısı nedir? Nefes kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.10.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime haznesi bakımından geniş bir yelpazeye sahip bir dildir. Türkçenin, Arapça ve Farsça başta olmak üzere birçok yabancı dille etkileşime girmesinin nedeni Türk topluluklarının tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmasıdır. Kelime haznesinin bu kadar geniş bir yelpazeye sahip oluşu eş anlamlılık durumuna da zemin hazırlamıştır. Bir çok kelimenin eş anlamı olduğu gibi nefes kelimesi de eş anlamlı kelimeye sahiptir. Peki, nefes eş anlamlısı nedir?

Nefes eş anlamlısı nedir? Nefes kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede birçok kelimenin birden fazla anlamı bulunabilir. Bunun nedeni kelimelerin zaman içerisinde kullanım alanlarının farkılık göstermesidir. Nefes kelimesi de birden fazla anlamda kullanılabilen bir kelimedir. Arapçadan dilimize geçen bu kelime yine Arapçada "soluk" anlamına gelen "nefes" kelimesinden alıntıdır. Türkçeye de aynı anlamda geçmesinin yanı sıra farklı anlamlar da kazanmıştır.

Nefes kelime anlamı olarak herhangi bir canlının yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan soluk alıp verme durumu anlamına gelmektedir. Ayrıca nefes kelimesi gündelik yaşamda çokça kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Nefes kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre anlamı:

  • Soluk
  • Şifa amacıyla hastaya okunan dua
  • Sigara, pipo içilirken içe çekilen duman
  • Canlılık, hayat belirtisi
  • Bektaşi ve Alevilerin görüş ve düşüncelerini belirtmek için yazılmış şiir
Hassas eş anlamlısı nedir? Hassas eş anlamlısı nedir?

Nefes kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçe diğer dillere nazaran çok kapsamlı bir dildir. Türkçe geniş bir kelime yelpazesine sahip olduğu için eş anlamlı kelimeler de oldukça fazladır. Eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı anlamları aynı olan kelimelerdir. Türkçede birden fazla eş anlamlı kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin en büyük özellikleri aynı cümle içinde aynı anlamda kullanılıp anlam kaymasına veya anlatım bozukluğuna sebebiyet vermemesidir.

Eş anlamı olan kelimelerden biri de nefestir. Nefes kelimesinin eş anlamı olan bir tane kelime vardır. Nefesin eş anlamlısı olan kelime "soluk"tur. Soluk kelimesi Türkçe kökenli olduğu gibi akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava, nefes olarak tanımlanır.

Harita eş anlamlısı nedir? Harita eş anlamlısı nedir?

Nefesin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde kullanılabilirler. Nefes eş anlamlısı bulunan kelimelerden birisidir. Nefes eş anlamlısı soluk kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Müdür bey odunlar bitene kadar bize soluk aldırmadı.
  • Soluk soluğa içeri girdi.
  • Soluk soluğa kaldığı için merdivenlerde duraksadı.
  • Yaşlı bedeni soluk soluğa kalmıştı.
  • Güzelliğiyle hepimizin soluğunu kesti.
  • Bu güzel bahçenin içinde soluk aldığını hissediyor insan.
  • Kalbi git gide yavaşladı ve soluğu kesilmeye başladı.
  • Müsabaka bir hayli uzadı sporcular soluk soluğa mücadele ediyorlardı.
  • Soluk alıp verdikçe rahatsız oluyordu.
  • Sigara içenler soluk almada zorlanır.
  • Soluk alıp veren toprak canlılık saçıyordu.
  • Yaşlı insanların soluk alıp verişi gençlere göre daha yavaştır.
  • Geçirdiği kazadan sonra soluğu kesildi.
  • Yaşanan olaylara karşı artık soluğu yetmiyordu.
  • Soluk alıp verdikçe daha da zorlanıyordu.
İlave eş anlamlısı nedir? İlave eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS DHBT geç başvurusu nereden yapılır?KPSS DHBT geç başvurusu nereden yapılır?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir nefes

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Sene eş anlamlısı nedir?

Sene eş anlamlısı nedir?

Ara tatil ne zaman? 2022 okullar ne zaman ara tatil yapacak?

Ara tatil ne zaman? 2022 okullar ne zaman ara tatil yapacak?

29 Ekim şiirleri! anlamlı Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

29 Ekim şiirleri! anlamlı Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

Millet eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin! Kanser riskini üç kat artırıyor

Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin! Kanser riskini üç kat artırıyor

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.