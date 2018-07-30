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Nefes Nefese'den ilk kareler

DİZİ HABERLERİ  | 30.07.2018 16:26 | Son Güncelleme

Yapımını TMC Film’in yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, Nefes Nefese projesinin tanıtımının ardından ilk fotoğrafları da yayınlandı. İşte Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisinden ilk kareler, konusu ve tanıtımı...

Nefes Nefese'den ilk kareler

Yönetmen koltuğunda ve başrolünde usta oyuncu Uğur Yücel’in yer aldığı, senaryosunu Yabancı Damat, Canım Ailem ve Aramızda Kalsın gibi başarılı işlerin de senaristliğini yapan Selin Tunç’un yazdığı Nefes Nefese, çok yakında Star TV ekranından izleyicisiyle buluşacak.

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Başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun’un yer aldığı, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Nefes Nefese’de; Şebnem Hassanisoughi, Caner Şahin, Ezgi Şenler, Gülçin Şantırcıoğlu, Nik Xheliau, Zeyno Eracar, Macit Sonkan, Deniz Hamzaoğlu, Sezer Avcı, Hülya Duyar, Serkan Genç, Mehmet Akif Özdemir, Yelda Püsküllü, Nur Güven, Seçkin Şahin, İpek Ayaz Kortunç, Zeynep Anacan, Pınar Erincin, Burak Zereyalp, Doğukaan Uğurlugülbüken, Derin Oflaz, Asil Yıldırım rol alıyor.

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NEFES NEFESE'NİN KONUSU

Çekimleri Adana ve Antakya’da devam eden Nefes Nefese, Berlin'de, babası Ayaz Kıran'la (Uğur Yücel) sakin bir hayat süren Rüya'nın (Melisa Şenolsun) bir gün hiç görmediği annesinin Suriye'de olduğunu öğrenmesiyle başlıyor.

Annesinin hayatta olduğunu öğrenen Rüya için işgal altındaki köye girmenin tek yolu Boran'la (Nick Xhelilaj) sahte bir evlilik yapmak.

O güne kadar babasının dizinin dibinden ayrılmayan Rüya bu tehlikeli yolculuğa çıkmayı kafasına koyar.
Ve yolu, altı yıl sonra ilk kez evine dönen Yusuf'la (Şükrü Özyıldız) kesişir. Suriye'deki annesini ararken Antakya'da kalabalık bir ailenin ve bambaşka bir maceranın içinde bulur kendini.
İçine düştüğü tehlikeli maceranın baş mimarı, karanlık yönünü hiç bilmediği Atmaca lakaplı babasıdır.


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