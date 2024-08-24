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    4. Nefis lezzet: Mantar fileminyon tarifi! MasterChef mantar fileminyon nasıl yapılır?

    Nefis lezzet: Mantar fileminyon tarifi! MasterChef mantar fileminyon nasıl yapılır?

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    24.08.2024 09:46
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    Fileminyon tarifi MasterChef programında yapılmasının ardından merak edildi. Fransızca "küçük et parçası" anlamına gelen fileminyon, çok lezzetli ve farklı tariflerden biri. Peki, mantar fileminyon nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    Nefis lezzet: Mantar fileminyon tarifi! MasterChef mantar fileminyon nasıl yapılır?
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    Kaç kisilik 6
    Hazırlık Süresi 15dk
    Pişirme Süresi 30dk
    Kalori/Porsiyon -

    Fileminyon tarifi, lokum gibi yumuşacık dana bonfile, kavrulmuş mantarlar ve kıtır tost ekmeğinin buluşması ile ortaya çıkıyor.

    MALZEMELER

    • 6 adet dana bonfile
    • 6 dilim tost ekmeği
    • 200-250 gr taze mantar (konserve mantar da kullanabilirsiniz)
    • 1 yemek kaşığı bitkisel margarin
    • 1 adet orta boy kuru soğan
    • 1 yemek kaşığı domates salçası
    • 1 kutu hazır krema (200 gr)
    • 1 çay kaşığı tuz, karabiber

    TARİF

    • Tost ekmeği dilimlerinden geniş bir su bardağının ağzıyla ya da bir kalıp yardımıyla yuvarlak parçalar çıkarıp parçaları fırın tepsisine yan yana yerleştirin. Ekmek parçalarını 175 dereceye ayarladığınız fırında 15-20 dakika kızartıp çıkarın.
    • Margarini orta boy bir tavada eritin. Yemeklik incecik doğradığınız soğanları tavaya aktarıp orta ateşte, sürekli kavurarak 1-2 dakika kadar kavurun.
    • Mantarları yıkayıp boylamasına üç ya da dört parçaya ayıracak şekilde dilimleyin ve soğanların üzerine aktarın. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak mantarlar suyunu çekinceye kadar 5-6 dakika kavurun. Tuz ve karabiberi serpip salçayı ilave ettikten sonra orta ateşte karıştırarak 2-3 dakika daha pişirin.
    • Kremayı mantarların üzerine aktarıp kısık ateşte 5 dakika pişirdikten sonra ocaktan alın ve bir kenarda bekletin. Diğer taraftan, bonfilelerin üzerine tuz ve karabiber serpip ızgarada ya da fındık büyüklüğünde tereyağı koyduğunuz tavada kızartın. Arkalı önlü 5-6 dakika kızarttığınız bonfileleri kuru ekmek parçalarının üzerine yerleştirin.
    • Üzerlerine mantarlı sosu gezdirip fırın kabına yerleştirin. Yemeği önceden 175 dereceye ayarlayıp ısıttığınız fırında 15 dakika daha pişirin.
    • Sıcak servis edin.

    AFİYET OLSUN!
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    Masterchef mantar et yemekleri
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