Nefis lezzet: Mantar fileminyon tarifi! MasterChef mantar fileminyon nasıl yapılır?

Fileminyon tarifi MasterChef programında yapılmasının ardından merak edildi. Fransızca "küçük et parçası" anlamına gelen fileminyon, çok lezzetli ve farklı tariflerden biri. Peki, mantar fileminyon nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Fileminyon tarifi, lokum gibi yumuşacık dana bonfile, kavrulmuş mantarlar ve kıtır tost ekmeğinin buluşması ile ortaya çıkıyor.
MALZEMELER
6 adet dana bonfile
6 dilim tost ekmeği
200-250 gr taze mantar (konserve mantar da kullanabilirsiniz)
1 yemek kaşığı bitkisel margarin
1 adet orta boy kuru soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
1 kutu hazır krema (200 gr)
1 çay kaşığı tuz, karabiber
TARİF
Tost ekmeği dilimlerinden geniş bir su bardağının ağzıyla ya da bir kalıp yardımıyla yuvarlak parçalar çıkarıp parçaları fırın tepsisine yan yana yerleştirin. Ekmek parçalarını 175 dereceye ayarladığınız fırında 15-20 dakika kızartıp çıkarın.
Margarini orta boy bir tavada eritin. Yemeklik incecik doğradığınız soğanları tavaya aktarıp orta ateşte, sürekli kavurarak 1-2 dakika kadar kavurun.
Mantarları yıkayıp boylamasına üç ya da dört parçaya ayıracak şekilde dilimleyin ve soğanların üzerine aktarın. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak mantarlar suyunu çekinceye kadar 5-6 dakika kavurun. Tuz ve karabiberi serpip salçayı ilave ettikten sonra orta ateşte karıştırarak 2-3 dakika daha pişirin.
Kremayı mantarların üzerine aktarıp kısık ateşte 5 dakika pişirdikten sonra ocaktan alın ve bir kenarda bekletin. Diğer taraftan, bonfilelerin üzerine tuz ve karabiber serpip ızgarada ya da fındık büyüklüğünde tereyağı koyduğunuz tavada kızartın. Arkalı önlü 5-6 dakika kızarttığınız bonfileleri kuru ekmek parçalarının üzerine yerleştirin.
Üzerlerine mantarlı sosu gezdirip fırın kabına yerleştirin. Yemeği önceden 175 dereceye ayarlayıp ısıttığınız fırında 15 dakika daha pişirin.
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