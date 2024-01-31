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    4. Nefis mirik köftesi tarifi! Sivas usulü mirik köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte tadına doyum olmayan lezzet...

    Nefis mirik köftesi tarifi! Sivas usulü mirik köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte tadına doyum olmayan lezzet...

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    31.01.2024 16:02 | Son Güncelleme:
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    Mirik köfte, Sivas’ın en çok tüketilen lezzetlerinden biri. Bulgur, soğan, üzerine dökülen sarımsaklı yoğurt ve nane kokan yağın birleşmesiyle ortaya çıkan mirik köftesi ağızlarda muhteşem bir tat bırakıyor. Tadına doyum olmayan mirik Köftesi misafir sofralarının vazgeçilmez tariflerinden biri olacak. Peki, mirik köftesi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    Tarif Puanı
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    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 8
    Hazırlık Süresi 30dk
    Pişirme Süresi 10dk
    Kalori/Porsiyon -

    Mirik köftesi Sivas'ın meşhur lezzetlerinden biri. Temel malzemesi bulgur olan mirik köfte sarımsaklı yoğurtla servis edebiliyor. Peki, Sivas usulü mirik köftesi nasıl yapılır? İşte mirik köftesi malzemeleri ve yapılışı...

    MİRİK KÖFTE TARİFİ

    MALZEMELER

    • 2 su bardağı köftelik bulgur
    • 1 yumurta
    • 1 çay bardağı un
    • 1 tatlı kaşığı tuz
    • 1 tatlı kaşığı karabiber
    • 1 tatlı kaşığı pul biber
    • 1 tatlı kaşığı kimyon
    • Üzeri için;
    • 1 büyük kase yoğurt
    • 3 diş sarımsak
    • Sosu için;
    • 2 yemek kaşığı tereyağı ya da sıvı yağ
    • 1 tatlı kaşığı toz biber

    TARİF

    • Bulgurları üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su ile ıslatın. Üzerini kapatıp 15 dk. demlenmeye bırakın.
    • Demlendikten sonra baharatlarını ekleyip yoğurun.
    • Ardından yumurtayı ekleyip yoğurmaya devam edin.
    • Son olarak azar azar unu ekleyip yoğurun ve fındık büyüklüğünde köfteler hazırlayın.
    • Hazırladığınız köfteleri un serpilmiş tepsiye alarak her tarafının una bulanmasını sağlayın.
    • Tencereye su koyup kaynaması için ocağa alın.
    • Kaynayan suya tuz atın ve köfteleri 10 dk. haşlayın.
    • Haşlanan köftelerin üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin.
    • Onun üzerine yağda kızdırdığınız toz biberi gezdirin.

    AFİYET OLSUN!

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    Anahtar Kelimeler:
    Sivas köfte tarif
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