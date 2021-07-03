Nefise Karatay bikinili pozuyla olay oldu! Yıllara meydan okuyor

1997 Türkiye Güzeli Nefise Karatay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Mavi bikinisiyle objektif karşısına geçen Karatay, adeta sosyal medyayı salladı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek "Yıllara meydan okuyor", "Bu poz genç kızları kıskandırır" yorumlarında bulundu.

MEHMET ALİ ERBİL'İN İTİRAFIYLA GÜNDEM OLMUŞTU!

Mehmet Ali Erbil, bir dönem büyük aşk yaşayıp evliliğin eşiğinden döndüğü Nefise Karatay ile ilgili itirafta bulunmuştu. Erbil, "Nefise ile birlikte çektirdiğimiz o çıplak fotoğraflardan dolayı kendimi suçlu hissediyorum. Çok büyük pişmanlık yaşadım" demişti.



