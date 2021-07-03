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Nefise Karatay bikinili pozuyla olay oldu! Yıllara meydan okuyor

03.07.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not alan Nefise Karatay'ın sosyal medyaya damga vuran mavi bikinili o paylaşımı…

Nefise Karatay bikinili pozuyla olay oldu! Yıllara meydan okuyor

1997 Türkiye Güzeli Nefise Karatay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Mavi bikinisiyle objektif karşısına geçen Karatay, adeta sosyal medyayı salladı.

Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! Güzelliği anneden...Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! Güzelliği anneden...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek "Yıllara meydan okuyor", "Bu poz genç kızları kıskandırır" yorumlarında bulundu.

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MEHMET ALİ ERBİL'İN İTİRAFIYLA GÜNDEM OLMUŞTU!

Mehmet Ali Erbil, bir dönem büyük aşk yaşayıp evliliğin eşiğinden döndüğü Nefise Karatay ile ilgili itirafta bulunmuştu. Erbil, "Nefise ile birlikte çektirdiğimiz o çıplak fotoğraflardan dolayı kendimi suçlu hissediyorum. Çok büyük pişmanlık yaşadım" demişti.

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Mehmet Ali Erbil Nefise Karatay
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