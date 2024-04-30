Nefise Karatay doğum gününü kutladı! Kızını görenler hayran kaldı: "Büyümüş bayağı"

Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Nefise Karatay'ın son olarak kızı Maya ile pozları çok konuşulmuştu.

Ailesiyle doğum gününü kutlayan Karatay, o anları Instagram hesabından 'İyi ki varsınız sizi çok seviyorum' notuyla paylaştı.

Kızını gözlerden uzak büyüten Karatay, sosyal medya hesabında yeni yaşına özel bir paylaşımda bulundu.

"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN"

Sevdikleriyle beraber kamera karşısına geçen Karatay'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Maya'yı görenler hayran kaldı.

Ünlü ismin kızı Maya için "Boynuz kulağı geçmiş", "Kızın bayağı büyümüş", "Doğum günün kutlu olsun" gibi yorumlar yapıldı.







