Nehir Erdoğan akıllı telefon kullanmıyor

Oyuncu Nehir Erdoğan, görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.
AYRILIP EKRANLARA GERİ DÖNDÜ
Evlendikten sonra Paris'e yerleşen Erdoğan'ın mutluluğu üç yıl sürdü. Ahmet Sesigürgil ile yollarını ayıran ünlü oyuncu internette yayınlanan Fi-Çi diziyle ekranlara geri dönmüştü.
AKILLI TELEFON KULLANMIYOR
Önceki gün Kanyon'da koşar adımlarla arkadaşlarının yanına giderken görüntülenen güzel oyuncunun akıllı telefon kullanmaması dikkatlerden kaçmadı.
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