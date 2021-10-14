Nemrut Krater Gölü’nün eşsiz manzarası görenleri büyüledi! Kartpostallık görüntüler oluştu

Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle cezbeden göl, yılın her döneminde farklı güzelliklerle çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut, bugünlerde sonbaharın tüm renklerini bir arada görmek isteyenler ve fotoğraf tutkunlarınca ziyaret ediliyor.

Fotoğraf sanatçısı Fatih Bilgiç, Nemrut Krater Gölü'ne sonbahar fotoğrafları çekmeye geldiklerini söyledi.

Bölgenin eşi benzeri bulunmayan güzellikte bir yer olduğunu belirten Bilgiç, "Sonbaharın gelişiyle tüm ağaçlarda yeşilin, kahverenginin ve kızıllığın bütün tonlarını görmek mümkün. Herkesin gelip burayı görmesi gerekiyor. Doğayla iç içe güzel vakit geçirilebilecek bir alan. Gölün her tarafında çok güzel fotoğraflar çekme imkanımız var. Özellikle doğa fotoğrafçılarının tercih ettiği bir yer. Buhar bacalarının oluştuğu yerler harika. Farklı illerin yanı sıra yurt dışından da ziyaretçi geliyor." dedi.

(AA)



