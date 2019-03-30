Nerede oy kullanacağım? 2019 yerel seçimi YSK seçmen sandık sorgulama

Belediye başkanları, il meclisleri ve muhtarların seçileceği yerel seçimler için vakit geldi. 31 Mart sabahı 50 milyonu aşan seçmen yaşadıkları yeri kimin yöneteceğini belirlemek için tercihlerini sandığa yansıtacaklar. Seçmenlerin nerede oy kullanacakları seçmen kağıtları ile bildirildi. Bunun yanında YSK’nın seçmen sorgulama aracı da nerede oy kullanacağım diye merak edenlere hizmet veriyor.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

31 Mart sabahı oy kullanmak için hangi okula gitmeniz gerektiğini öğrenmek için YSK’nın aşağıdaki bağlantıdan erişebileceğiniz YSK’nın seçmen sorgulama aracını kullanabilirsiniz. YSK'nın sandık sorgulama ekranında önce nüfusa kayıtlı olduğunuz ili seçin. Ardından T.C. kimlik numaranızı ve nüfusa kayıtlı olduğunuz sıra noyu (nüfuz cüzdanınızın arka yüzünde yazmaktadır.) ilgili alanlara girin. Son olarak ekranda gördüğünüz resim doğrulama kodunu resmin altındaki kutucuğa yazıp sorulama butonuna basınız. Böylece sandık ve sıra numaranızı öğrenebilirsiniz.

SANDIK SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

OY KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Seçmenlerin oy verme günü yanına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekiyor.