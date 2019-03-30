HABER

Nerede oy kullanacağım? 2019 yerel seçimi YSK seçmen sandık sorgulama

SEÇİM HABERLERİ  | 30.03.2019 17:49 | Son Güncelleme

31 Mart sabahı Türkiye için kritik bir gün olacak. Uzun bir süre için son seçim olacak 2019 yerel seçimi için vatandaşlar oy kullanmak için sandıklara gidecekler. Sandıkta belediye başkanlığı, il meclisi ve muhtarlık için oy kullanacaklar. Nerede oy kullanacağım diye merak ediyor veya yeniden kontrol etmek istiyorsanız sandık sorgulama aracı ile oy kullanmayla ilgili detaylar haberimizde...

Nerede oy kullanacağım? 2019 yerel seçimi YSK seçmen sandık sorgulama

Belediye başkanları, il meclisleri ve muhtarların seçileceği yerel seçimler için vakit geldi. 31 Mart sabahı 50 milyonu aşan seçmen yaşadıkları yeri kimin yöneteceğini belirlemek için tercihlerini sandığa yansıtacaklar. Seçmenlerin nerede oy kullanacakları seçmen kağıtları ile bildirildi. Bunun yanında YSK’nın seçmen sorgulama aracı da nerede oy kullanacağım diye merak edenlere hizmet veriyor.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

31 Mart sabahı oy kullanmak için hangi okula gitmeniz gerektiğini öğrenmek için YSK’nın aşağıdaki bağlantıdan erişebileceğiniz YSK’nın seçmen sorgulama aracını kullanabilirsiniz. YSK'nın sandık sorgulama ekranında önce nüfusa kayıtlı olduğunuz ili seçin. Ardından T.C. kimlik numaranızı ve nüfusa kayıtlı olduğunuz sıra noyu (nüfuz cüzdanınızın arka yüzünde yazmaktadır.) ilgili alanlara girin. Son olarak ekranda gördüğünüz resim doğrulama kodunu resmin altındaki kutucuğa yazıp sorulama butonuna basınız. Böylece sandık ve sıra numaranızı öğrenebilirsiniz.

SANDIK SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

OY KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Seçmenlerin oy verme günü yanına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekiyor.

1- ÜZERİNİZDE T.C. KİMLİK NUMARASI OLAN KİMLİK BELGENİZİ UNUTMAYIN

Seçmenlerin oy verme günü yanına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.

2- CEP TELEFONUYLA KABİNE GİRMEYİN

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

3- OY PUSULALARINA MÜHÜR DIŞINDA İŞARET KOYMAYIN

Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması, birleşik oy pusulalarının düzgün bir şekilde katlanıp zarfa koyulması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

4- PUSULALARI TEK ZARFA KOYUN

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

5- OY KULLANDIKTAN SONRA İMZA ATMAYI UNUTMAYIN

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

OY PUSULASININ GEÇERSİZ SAYILMAMASI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sandık görevlisinden aldığınız tercih mührünü Evet ile Hayır için ayrılmış alanların içine taşırmadan basmanız gerekmektedir. Damganın bir kısmı ‘evet’te bir kısmı hayırda olursa oyunuz geçersiz sayılır. Mührü tek bir alana net bir şekilde basmalısınız. Ayrıca oy pusulasına damgadan başka bir işaret vb. konmamalıdır.


PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazırlıklar tamam!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazırlıklar tamam!
Oyumu nerede kullanacağım? Oy kullanmama cezası ne kadar?Oyumu nerede kullanacağım? Oy kullanmama cezası ne kadar?
Anahtar Kelimeler:
31 Mart yerel seçimler yerel seçimler 2019 nerede oy kullanacağım? sandık sorgulama

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Gelin kaynana kavgası! Beren Saat ve kaynanası markette birbirine girdi

Gelin kaynana kavgası! Beren Saat ve kaynanası markette birbirine girdi

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Saadet Partisi'nin adayının mitingine 1 kişi katıldı!

Saadet Partisi'nin adayının mitingine 1 kişi katıldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Erdoğan 'sorumlusu benim' dedi ve duyurdu: Seçimden sonra...

Erdoğan 'sorumlusu benim' dedi ve duyurdu: Seçimden sonra...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

HDP'den çok konuşulacak açıklama: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu...

HDP'den çok konuşulacak açıklama: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu...

Diğer Haberler
Seçim yasakları başladı! Seçim yasakları nelerdir?

Seçim yasakları başladı! İşte tüm detaylar

Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sandıklar kaçta açılacak, kaçta kapanacak? (2019 Yerel seçimleri)

Türkiye sandık başına gidiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazırlıklar tamam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazırlıklar tamam!

Oyumu nerede kullanacağım? Oy kullanmama cezası ne kadar?

Oyumu nerede kullanacağım? Oy kullanmama cezası ne kadar?

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Saadet Partisi'nin adayının mitingine 1 kişi katıldı!

Saadet Partisi'nin adayının mitingine 1 kişi katıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.