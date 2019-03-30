Nerede oy kullanacağım? 2019 yerel seçimi YSK seçmen sandık sorgulama

Belediye başkanları, il meclisleri ve muhtarların seçileceği yerel seçimler için vakit geldi. 31 Mart sabahı 50 milyonu aşan seçmen yaşadıkları yeri kimin yöneteceğini belirlemek için tercihlerini sandığa yansıtacaklar. Seçmenlerin nerede oy kullanacakları seçmen kağıtları ile bildirildi. Bunun yanında YSK’nın seçmen sorgulama aracı da nerede oy kullanacağım diye merak edenlere hizmet veriyor.
31 Mart sabahı oy kullanmak için hangi okula gitmeniz gerektiğini öğrenmek için YSK’nın aşağıdaki bağlantıdan erişebileceğiniz YSK’nın seçmen sorgulama aracını kullanabilirsiniz. YSK'nın sandık sorgulama ekranında önce nüfusa kayıtlı olduğunuz ili seçin. Ardından T.C. kimlik numaranızı ve nüfusa kayıtlı olduğunuz sıra noyu (nüfuz cüzdanınızın arka yüzünde yazmaktadır.) ilgili alanlara girin. Son olarak ekranda gördüğünüz resim doğrulama kodunu resmin altındaki kutucuğa yazıp sorulama butonuna basınız. Böylece sandık ve sıra numaranızı öğrenebilirsiniz.
SANDIK SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Seçmenlerin oy verme günü yanına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekiyor.
1- ÜZERİNİZDE T.C. KİMLİK NUMARASI OLAN KİMLİK BELGENİZİ UNUTMAYIN
Seçmenlerin oy verme günü yanına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.
2- CEP TELEFONUYLA KABİNE GİRMEYİN
Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.
3- OY PUSULALARINA MÜHÜR DIŞINDA İŞARET KOYMAYIN
Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması, birleşik oy pusulalarının düzgün bir şekilde katlanıp zarfa koyulması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.
4- PUSULALARI TEK ZARFA KOYUN
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.
5- OY KULLANDIKTAN SONRA İMZA ATMAYI UNUTMAYIN
Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.
Sandık görevlisinden aldığınız tercih mührünü Evet ile Hayır için ayrılmış alanların içine taşırmadan basmanız gerekmektedir. Damganın bir kısmı ‘evet’te bir kısmı hayırda olursa oyunuz geçersiz sayılır. Mührü tek bir alana net bir şekilde basmalısınız. Ayrıca oy pusulasına damgadan başka bir işaret vb. konmamalıdır.