Nereden Nereye Dedirten 13 Ünlünün Estetik Sonrası Değişimleri

Her zaman göz önünde olan insanların dış görünüşlerine özen göstermelerinden daha doğal ne olabilir? Biz sıradan insanlar için temiz, canlı, parlak bir cilt, sağlıklı saçlar, derli toplu bir kıyafet, hadi bilemedin manikürlü tırnaklar yeterli olabilir ama bir sahne sanatçısının bunlardan çok daha fazlasına ihtiyacı olduğu kesin. Hatta çoğu bıçak altına yatmayı göze alacak kadar çılgın. Evet, bence estetik operasyonlar çılgınlık; delilik manasında yani. Sağlık sorunları yüzünden ameliyat olanları bunun dışında tutuyorum elbette. Ve elbette bu sadece ünlülerin değil, sıradan insanların da bilinçli bir tercihi olabilir, saygı duyarım. Ama ben, bırakın estetik kaygılarım nedeniyle ameliyat olmayı, kan tahlili yaptırmamak için bile, bin dereden su getirme işine girebilirim. İşte karşınızda gözünü estetikten sakınmayan birtakım ünlüler; eski ve yeni halleriyle... 1. Michael Jackson Söz estetik operasyonlarından açılınca herhalde çoğunluğun aklına gelen ilk isim Michael Jackson. Ağız, burun, kaş, göz, elmacık kemiği falan bir tarafa, resmen ten rengini değiştirdi ve zenci olarak geldiği dünyadan bir beyaz olarak ayrıldı, toprağı bol olsun.

2. Mickey Rourke İşte estetik denince benim aklıma gelen ilk isim. Tam bir estetik faciası. Hayır, yakışıklı bir adamdı Mickey Rourke. Çok da yetenekli bir oyuncu. Sonra ne yaşadıysa artık, hem yeteneğini hem de güzelliğini yok etmeye karar verdi. Nasıl bir ruh hali insanı, kendine bu kötülüğü yapacak duruma getirebilir. 3. Ajda Pekkan Ülkemizde estetik denince ilk akla gelen isim. Hem her daim genç, güzel, gergin, fit görünümünü, izleyicisine bir saygı ifadesi olarak sunduğu için hem de ülkemizde estetik cerrahinin gelişimine yaptığı katkılarıyla da takdiri hak ediyor. Kaç kuşak estetik cerrah, onun sayesinde tecrübe ve vizyon kazandı. Bana göre müthiş bir şarkıcı ve keşke güzel görünmek için harcadığı enerjisini daha çok müzik yapmak için harcasaydı diye düşünürüm hep. 4. Ceylan 1974 doğumlu olan Ceylan (Avcı), ilk kez sahneye çıktığında herhalde 10 yaşında falandı. Öyle ya da böyle 30 yıldır göz önünde. Kendisinde bu tuhaf değişime sebep olan estetik ameliyatlarını yaptırmasaydı muhtemelen geçen yıllar içinde daha doğal bir görüntüsü olacaktı.

5. İrem Derici "O Ses Türkiye" yarışması ile parlayan İrem Derici'nin estetik macerası daha 16 yaşındayken, burnuyla başlamış. Ondan sonra da durdurabilene aşk olsun. Dişlerini, göğüslerini, elmacık kemiklerini yaptıran şarkıcı, yüzünü gerdirmiş, dudaklarına botoks yaptırmış. Ama burun estetiğinin yeri ayrı onun için. Eğer arada atladığımız olmadıysa, tam 3 kere burun ameliyatı olmuş. 6. Ebru Gündeş Botoks ve göğüs estetiğinden başka müdahale geçirmediğini ısrarla söylemesine rağmen, hala kimse tam olarak ikna olmuş değil. Çünkü yıllar içinde Ebru Gündeş'te meydana gelen değişiklik, öyle az buz değil. Tabii; büyüdü, olgunlaştı, anne oldu vs. Kilo sorunu da hiç olmadı, hep zayıf. Gerçekten de şöyle 2 fotoğrafı yan yana koyup bakınca ben ikna oldum. Yalnız dişlerini yaptırmış olma ihtimali yüksek. 7. Deniz Akkaya İşte bu görüntü, çok başarılı bir operasyonun ürünü. Galiba başarının sırrı, vücudunu iyi tanımak, ne istediğini bilmek ve bunu doğru şekilde ifade edebilmek. Tabii tecrübeli bir cerrah tarafından doğru yönlendirilmek koşuluyla.

8. Demet Şener Türkiye Güzeli seçilmiş, güzelliği tescil edilmiş bir kadın Demet Şener. Kimse bana estetiğin psikolojik etkilerinden falan bahsetmesin. Güzellik kraliçesi olmak bir kadının kendine güvenini artırıp psikolojisini düzeltmiyorsa, sabah-akşam botoks yapsa faydasız. Nitekim fotoğraflar da bu beyhude çabayı gözler önüne seriyor. Olmuş mu yani? 9. Emrah Dilimiz alışmış, neredeyse 50 yaşına geliyor hala Küçük Emrah deyip duruyoruz. O da alışmıştır tabii, zor gelir saç sakalın ağarması. Geçenlerde sosyal medya hesabında paylaştığı bu fotoğraftan anlaşıldığı gibi, Emrah da botoks yaptırmış. İyi de, kömür karası saçlar, def gibi gerilmiş bir cilt, amuda kalksan bile şekli değişmeyen bir surat, bu mu gerçekten istediğin diye sormak isterdim kendisine. Şaka şaka, hiç istemezdim. Koskoca adam, bana mı soracak? 10. Seda Sayan "Kaş, göz; gerisi söz", o da bizim çenemizi yoruyor işte. Seda Sayan da camiadaki pek çokları gibi, küçük yaşlardan beri piyasada. Gözler önünde onun kadar uzun zaman geçiren insanlar, ilgiyi bir şekilde canlı tutmak zorundalar tabii. Her ne kadar kendisi dişleri ve göğüsleri dışında vücuduna bıçak değmediğini söylese de, yıllar içindeki bu değişimin sadece dişlerden kaynaklanmadığı ve Seda Sayan'ın botoksu müdahaleden saymadığı da ortada.