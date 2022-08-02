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Nereden nereye! Satılık araçta tilki uykusundan, topuklularla Range Rover'a...

02.08.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dorset'ten 27 yaşındaki yetişkin içerik üreticisi Chloe Gray, bugün Range Rover'a binen bağımsız ve zengin bir kadın. Ancak geçmişte durum hiç böyle değilmiş. Yetişkin içerik sektörüne atılmadan öncekini hayatına ilişkin açıklamalar yapan genç yıldız Gray, anlattıklarıyla herkesi şoke etti.

Nereden nereye! Satılık araçta tilki uykusundan, topuklularla Range Rover'a...

18 yaşında yetişkin içerik sektörüne adım adan ve şimdi 27 yaşında bilinen bir yıldız olan Chloe Gray, şimdiki yaşantısına erişmeden önceki hayatını anlattı. Oldukça zor dönemlerden geçen genç kadın, hem yaşadığı zorlukları hemm de bugün nasıl hissettiğini paylaştı.

SADECE MÜLK DEĞİL

Geçen yıl bir sahibe olarak dünyaca ünlü bir yetişkin TV programı olan Baestationa'a katılan ve itaatkar erkekleri görmezden gelerek servet kazanan Gray, kendine yeni bir Range Rover aldı. Ancak bu Gray için sadece servetini simgeleyen bir mülk değil, onun hayatta ne kadar ilerlediğini gösteren bir semboldü.

YALVARDI

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17 yaşında ailesi tarafından bakımı reddedilen Gray, uzun süre nasıl evsiz yaşadığını ve satılık olan küçük Peugeot aracında dondurucu soğuklarda bir başına kaldığını anlattı. Hesap bakiyesi eksilere düşmüş, aç susuz kalmıştı. Her gün ailesine ona destek olmaları için yalvarmasına rağmen bir dönüş alamamıştı.

HIZLA YÜKSELDİ

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Daha sonra 18 yaşında yetişkin içerik sektörüne katılmaya karar verdi vehayatını yavaş yavaş değiştirmeye başladı. Ancak dönüm noktası, bir müşterisinin ondan sahibelik talep etmesi üzerine gerçekleşti. Tek yapması gerekenin birilerini görmezden gelmek ve aşağılamak olduğunu görünce Gray kariyerine sahibe olarak devam etti ve sektörde hızla yükseldi.

KENDİ İŞİNİN PATRONU

20li yaşlarından önce evlilik girişiminin tökezlemesiyle tekrar sokaklara düşen ama sonra kariyerini yeniden toparlayan genç kadın şimdi kendi işinin patronu ve işini severek yapıyor. Yaşamak istediği hayatı yaşadığını ve tamamen bağımsız olduğunu söyleyen Chloe, '' Artık aileye veya arkadaşlara ihtiyacım yok ve sadece kendi başıma ayakta duruyorum… Her zaman iyi olacağımı biliyorum ve kötü şeylerden ders alıp yoluma devam ediyorum.” dedi.

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