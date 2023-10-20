Nereye Gidiyorsun Aida? filmi konusu nedir? Nereye Gidiyorsun Aida? oyuncuları kimler? İşte filmin konusu, oyuncuları ve TRT 1 yayın akışı

Nereye Gidiyorsun Aida? (Quo Vadis, Aida?) filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de TRT 1'de ekrana gelecek olan Nereye Gidiyorsun Aida?, orijinal adıylaQuo Vadis, Aida? filmi merakla bekleniyor. Dramatik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Jasmila Zbanic yapıyor. İşte Jasmila Zbanic'in yönettiği Nereye Gidiyorsun Aida? filmi ile ilgili merak edilenler...

NEREYE GİDİYORSUN, AİDA? KONUSU

Nereye Gidiyorsun, Aida? filmi Bosna Hersek, Türkiye, Romanya, Avusturya, Polonya, Hollanda, Almanya, Norveç ve Fransa ortak yapımı.

Nereye Gidiyorsun, Aida? 1995 senesinde Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrinde, Sırp askerleri tarafından kadınların ve çocukların da içinde olduğu on binlerce Bosnalı'nın katledildiği soykırım günlerini anlatıyor. Film, soykırım günlerinde bir Birleşmiş Milletler üstünde geçiyor.

NEREYE GİDİYORSUN AİDA FİLMİ OYUNCULARI

• Jasna Duricic , Aida Selmanagic rolünde

• Izudin Bajrovic , Aida'nın kocası Nihad Selmanagic rolünde

• Boris Isakovic General Ratko Mladic rolünde

• Johan Heldenbergh Albay Thom Karremans rolünde

• Raymond Thiry Binbaşı Rob Franken rolünde

• Boris Ler, Aida'nın oğlu Hamdija Selmanagic rolünde

• Dino Bajrovic, Aida'nın oğlu Sejo Selmanagic rolünde

• Reinout Bussemaker Albay Dr. Robben rolünde

• Teğmen Rutten rolünde Juda Goslinga

• Jelena Kordic-Kuret Camila rolünde

• Rijad Gvozden Muharem rolünde

• Emir Hadzihafizbegovic Joka rolünde

• Edita Malovcic , Joka'nın karısı Vesna rolünde

• Teun Luijkx Kaptan Mintjes rolünde

• Joes Brauers Boudwijn rolünde

• Belediye Başkanı olarak Ermin Bravo

• Asker Lammerts rolünde Sol Vinken

• Micha Hulshof Binbaşı De Haan rolünde

• Alban Ukaj Tarık rolünde

• Lalovic rolünde Ermin Sijamija

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 İncir Ağacı

07:00 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:00 Diriliş “Ertuğrul”

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema “Nereye Gidiyorsun Aida?”

22:00 Türk Sineması “Kovan”

00:00 3’Te 3

01:30 Yabancı Sinema “Nereye Gidiyorsun Aida?”

03:05 Son Toplayıcılar

03:30 Diriliş “Ertuğrul”

05:45 Kapanış





