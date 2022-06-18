Neşeli dans videolarının arkasındaki gerçek! Tarikat tarafından ele geçirilen gençler tacizden sömürüye korkunç şeylere maruz kalıyor

25 yaşındaki Miranda Derrick, sosyal medyada ilgi gören bir isim. Şaaşalı bir hayat yaşayan genç kadın, kendisi gibi dansçı olan eşiyle paylaştığı neşeli dans videolarıyla büyük ilgi ve beğeni topluyor. Ancak Derrick'in ailes hikayenin bambaşka olduğunu ve kızının hayatının bir tarikat tarafından ele geçirildiğini iddia etti.

MENAJERLİK ŞİRKETİ ÜSTLENİYOR

Miranda ve BDash ismiyle tanınan eşi James, sosyal medyalarında sık sık dans ettikleri görüntülerini paylaşıyorlar. İkilinin paylaşımların altında çiftin birbirlerine duydukları sevgiye vurgu yapan tatlı sözler yer alıyor. Miranda tüm paylaşımlarında videonun yapımcılığını eşinin ve kendisinin bağlı olduğu menajerlik şirketi 7M Films'in üstlendiğini belirtiyor.

GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL

Ancak Miranda'nın hayatının göründüğü gibi olmadığına dair iddialar var. Paylaşımlarından da her geçen gün kilo kaybettiği görülen genç kadının, arkadaşlarını sosyal medyada engellediği ve ailesiyle olan ilişkilerini kopardığı da biliniyor. Ailesinin iddiasına göre Miranda, 7M Films'in bağlı olduğu bir dini tarikata dahil oldu ve hayatı üyelerini yalnızlaştırıp sömüren bu grup tarafından yönetiliyor.

GÖRÜŞMELERİNİ ENGELLEDİLER

Miranda'nın ablası Melanie Wilking, kardeşini görebilmek için Aralık ayında sahte bir isimle 7M'in Noel gösterisine bilet aldığını, gizlice sahne arkasına geçmeye çalıştığını ancak 7M'in menajerlik ekibi tarafından görüşmelerinin engellendiğini açıkladı. Genç kadın diğer 7M dansçılarının ailelerinden de benzer iddiaların ve kaygıların paylaşıldığını iddia etti.

TANRI'YLA BAĞLANTISI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

7M'in CEO'su Robert Shinn'in doğrudan Tanrı'yla bağlantısı olduğunu iddia eden bir din adamı olduğu biliniyor. 1994 yılında Shekinah Kilisesi'ni kuran 63 yaşındaki Shinn, son 13 yıldır Hollywood'da kendine bir takipçi kitlesi edinmeye çalışıyor.

Geçmişte Shekinah Kilisesi'nin mensubu olmuş 10 kişi, adlarının açıklanmaması kaydıyla Insider'a yaptıkları açıklamada, Shinn'in cemaatindeki kişilerden hayatlarının kontrolünü tamamen kendisine bırakmalarını beklediğini söyledi.

TACİZ VE SÖMÜRÜYE MARUZ BIRAKTI

Grubun katı kuralları olduğunu anlatan bu insanlar Shinn'in banka hesaplarında el koyduklarını, onları sınırlı harçlıklarla geçinmeye zorladığını ve kilo vermeye zorlayarak beslenmelerini de kısıtladığını söylediler. Kilise üyeleri tarafından "Doktor", "Peygamber" ve "Tanrı'nın Adamı" olarak çağrıldığı iddia edilen Shinn'in aynı zamanda doktorluk adı altında birçok üyeyi taciz ettiği de iddia edildi. Bir cemaat üyesi Shinn'in kadınları dudaklarından öperek selamladığını söyledi.

DÜNYADA REFAH CENNETTE KURTULUŞ

Tüm bunların karşılığında dünyada refah, cennette kurtuluş vadeden Shinn, cemaat üyelerinin Tanrı'ya daha fazla hizmet edebilmek için aileleriyle bağlarını kesmesini istiyordu. Bazılarının aile üyelerinin doğum günleri gibi etkinliklere katılmaları yasaklanıyordu.

''KARALAMA''

7M ve Shinn adına Insider'a konuşan bir temsilci, suçlamaların "karalama" olduğunu söyledi. Shinn'in iddia edilen hiçbir şeyi yapmadığını ifade eden temsilci, onunTanrı ile doğrudan bağlantısı olduğunu söylediğini de reddetti.

KURTARMAK İÇİN ÇABALIYORLAR

Bir araya gelen ve çocuklarını durumuyla ilgili konuşup onların değişen davranışlarındaki ortak noktaları değerlendiren aileler, evlatlarını kurtarmak için çabalıyorlar. California Savcılığı'na ve Ulusal Gelirler Dairesi'ne (IRS) yapılan başvurularının bir sonuca varması için bekleyen aileler çocuklarının kurtulmasını umut ediyor.



