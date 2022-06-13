Dini okulda skandal! Öğrencisine gönderdiği mesajı veli gördü, ortalık karıştı: Cinsel ilişki için evine çağırdı

Florida’daki bir dini okulda yaşanan olay ülkede geniş yankı uyandırdı. WCTV’nin haberine göre özel bir okulda öğretmenlik yapan Julie Kinsey Hoover isimli bir kadın, 18 yaşındaki bir öğrencisiyle cinsel içerikli mesajlaşmalarının ortaya çıkması üzerine görevinden uzaklaştırıldı. Hakkında soruşturma başlatılan Hoover gözaltına alınarak tutuklandı.

ANNESİ GÖRDÜ

İsmi açıklanmayan 18 yaşındaki öğrencinin annesi, oğlu ve Hoover isimli öğretmen arasındaki mesajlaşmaları gördükten sonra polise şikayette bulundu. Anne, öğretmenin kocası işte olduğunda genci gizlice evine gelmesi için çağırdığını belirtti.



