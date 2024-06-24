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Neşeli Günler'in Tuncay'ı Necati Aslan değişimi ile ağızları açık bıraktı! Görenler tanıyamadı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
24.06.2024 16:56
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Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından biri olan Neşeli Günler'de Tuncay karakterine hayat veren Necati Aslan'ın yıllar içindeki değişimi görenlerin ağızlarını açık bıraktı. Aslan oyunculuğu bırakıp yönetmen koltuğunda oturdu.

Neşeli Günler'in Tuncay'ı Necati Aslan değişimi ile ağızları açık bıraktı! Görenler tanıyamadı

Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi usta isimlerin paylaştığı Neşeli Günler filminde 'Tuncay' karakterine hayat veren Necati Aslan'ın değişimi görenleri şoke etti.

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Şimdilerde onu görenler, Necati Aslan’ın eski halini tanımakta zorluk çekiyor. Aslan, daha sonra oyunculuğu bıraktı ancak sinemadan hiç kopmadı.

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FİLM MÜZİKLERİ DE YAPIYOR

Ünlü isim kariyerine yönetmen olarak devam etti. Yönetmenliğin yanı sıra; senarist ve yapımcılık da yapan Aslan, film müzikleri de yapıyor.

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Aslan, 'Mirasyediler', 'Hababam sınıfı uyanıyor', 'Dokunmayın Şabanıma', 'Deli Kadir' gibi birçok büyük projede yer almıştı.

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Neşeli Günler filmi
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