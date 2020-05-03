Neşeli Günler ne zaman ve nerede çekildi? İşte Neşeli Günler filminin konusu ve oyuncuları

NNeşeli Günler yıllardır izleyicinin gülerek izlediği önemli bir Yeşilçam komedisi. Her yayınlandığından yine keyifle izlenen Neşeli Günler filmini ilk defa izleyecek olan gençler, Neşeli Günler filmi konusu ne ve oyuncuları kimler sorusunun yanıtını merak ediyor. Neşeli Günler başrol oyuncuları arasında Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul ve Adile Naşit yer alıyor. Peki, Neşeli Günler konusu ne ve diğer oyuncuları kimler?
Neşeli Günler filminin bir çok sahnesi İstanbul'da çekilirken, dizinin en sevilen sahnelerinden biri olan turşu dükkanı sahnesi ise Cihangir'de çekilmiştir.
Filmde, anlamsız bir tartışma sonucu dağılan bir ailenin yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi anlatılır. Turşuculuk yapan Saadet ve Kazım, turşu yapımı konusunda tartışır ve boşanırlar. Çocuklardan üçü babada, üçü de annede kalır. İkiye ayrılan kardeşler yıllarca birbirlerini tanımadan büyürler. Yıllar sonra kardeşlerin rastlantı sonucu tanışması aileyi bir araya getirecektir.
Münir Özkul Kazım
Adile Naşit Saadet
Şener Şen Ziya
Ayşen Gruda Nilgün
Oya Aydoğan Zeynep
Ahmet Sezerel Uğur
İhsan Yüce Nazif
Mürüvvet Sim Sıdıka Hanım
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