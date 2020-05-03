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Neşeli Günler ne zaman ve nerede çekildi? İşte Neşeli Günler filminin konusu ve oyuncuları

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 20:35 | Son Güncelleme

Türk sinema tarihinin unutulmaz filmlerinden olan Neşeli Günler bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Neşeli Günler 1978 yılında çekildi. Türk sinemasının iki büyük emektarı Münir Özkul ve Adile Naşit’in turşucu rolünde oynadığı film, geçimsiz bir çiftin ayrılmasını ve gelişen olayları komik bir dille anlatıyor. İşte Neşeli Günler filminin konusu, oyuncuları ve çekildiği mekan…

Neşeli Günler ne zaman ve nerede çekildi? İşte Neşeli Günler filminin konusu ve oyuncuları

NNeşeli Günler yıllardır izleyicinin gülerek izlediği önemli bir Yeşilçam komedisi. Her yayınlandığından yine keyifle izlenen Neşeli Günler filmini ilk defa izleyecek olan gençler, Neşeli Günler filmi konusu ne ve oyuncuları kimler sorusunun yanıtını merak ediyor. Neşeli Günler başrol oyuncuları arasında Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul ve Adile Naşit yer alıyor. Peki, Neşeli Günler konusu ne ve diğer oyuncuları kimler?

NEŞELİ GÜNLER NEREDE ÇEKİLDİ?

Neşeli Günler filminin bir çok sahnesi İstanbul'da çekilirken, dizinin en sevilen sahnelerinden biri olan turşu dükkanı sahnesi ise Cihangir'de çekilmiştir.

NEŞELİ GÜNLER KONUSU

Filmde, anlamsız bir tartışma sonucu dağılan bir ailenin yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi anlatılır. Turşuculuk yapan Saadet ve Kazım, turşu yapımı konusunda tartışır ve boşanırlar. Çocuklardan üçü babada, üçü de annede kalır. İkiye ayrılan kardeşler yıllarca birbirlerini tanımadan büyürler. Yıllar sonra kardeşlerin rastlantı sonucu tanışması aileyi bir araya getirecektir.

NEŞELİ GÜNLER OYUNCULARI

Münir Özkul Kazım
Adile Naşit Saadet
Şener Şen Ziya
Ayşen Gruda Nilgün
Oya Aydoğan Zeynep
Ahmet Sezerel Uğur
İhsan Yüce Nazif
Mürüvvet Sim Sıdıka Hanım

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