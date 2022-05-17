Nesli tükenecek diye korkuyorlar! Adını duyan şaşırıyor, şeklini gören afallıyor

Birkaç sosyal medya kullanıcısının batı Kamboçya'nın dağlık bölgelerindeki 'Nepenthes holdenii' adı verilen erotik bitkilerle uğraştığını gösteren bir video sosyal medyada yayıldı. Videonun Çevre Bakanlığı'na bildirilmesinden sonra Kamboçya hükümeti, kadınların penis şekilli çiçeklerden uzak durmaları için çağrıda bulundu.

''YAPTIKLARI YANLIŞ''

11 Mayıs Çarşamba günü, yetkililer yerel halkı ve gezginleri korunan türlere dokunmayı bırakmaları konusunda uyardı ve bu bitkilerin yok olma riski altında olduklarını söyledi. İnsanların fotoğraf çekebilmek için bitkilerin birçoğunu kopardıklarını bildirdiler. Bakanlık “Yaptıkları yanlış ve bir daha yapılmamalı! Doğaya gösterdiğiniz sevgi ve ilgi için teşekkür ederiz, ama koparmayın. Mahvolacaklar!” diye konuştuk.

ŞİKAYET GELMEDİ

Paylaşılan görüntülerde, Kampot ilindeki Bokor Dağı'ndaki nesli tükenmekte olan çiçeklere dokunan üç kadın görülüyordu. Komik şekilli bitkilerle karşılaşan kadınlar tezahürat yaptılar ve boyutlarını karşılaştırmadan önce onları yerden toplamaya başladılar. Şu anda konuya dair herhangi bir resmi şikayetin alınmadığı bildirildi.

BAKANLIK UYARDI

Bakanlığın internet sitesinde "Giderek daha fazla Kamboçyalı hem eğlence hem de macera için doğa koruma alanlarına seyahat ederken, özellikle biyoçeşitliliğe özen göstermek, tohumları saklamak ve bölgenin güzelliğini korumak için ve de doğayı ziyaret etmeyi seven diğer turistler için korunan kır çiçeklerini seçmeyin." dendi.



