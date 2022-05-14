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Siyah bir uzaylı olmak için elinden geleni yaptı! Şimdi penisini ikiye böleceğini açıkladı

14.05.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisini siyah uzaylıya dönüştürmek için burnunu, üst dudağını, iki parmağını ve kulaklarını aldıran 33 yaşındaki Anthony Loffredo isimli bir adam, istediğine ulaşmak için son olarak dilini özel bir cerrahi operasyon sayesinde ikiye böldürmüştü. Sosyal medyada paylaşımları sayesinde kısa sürede fenomen olan adam şimdilerde ise vücut dönüşümünü tamamlamak için penisini cerrahi olarak ikiye bölmeyi planladığını açıkladı.

Siyah bir uzaylı olmak için elinden geleni yaptı! Şimdi penisini ikiye böleceğini açıkladı

"İnsan Şeytanı" lakaplı 33 yaşındaki Fransız Anthony Loffredo ilginç görüntüsü sayesinde sosyla medyanın dikkatini çekmeyi başardı. ‘Black Alien Project’ sayfasında yaklaşık olarak 700 bin takipçisi bulunan Loffredo, takipçilerine bir sonraki operasyonunun cinsel organını ikiye bölmeyi içeren cerrahi bir prosedür olduğunu söyledi. Anthony, iki penisli bir skrotum çiziminin resmini paylaştı ve dönüşümünün sadece yüzde 43'ünü gerçekleştirdiğini söyledi.

DEFALARCA AMELİYAT OLDU

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Yaklaşık 10 yıldır vücut modifikasyonları sayesinde fiziksel görüntüsünü tamamen değiştirmeyi başaran Anthony’in vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle ve piercingle kaplı. Daha az insani görünmeyi umarak, yüzüne ayrıca cildine daha dolgun bir doku kazandıran, alnında sürüngen tarzı şişlikler ve elmacık kemiklerinde yontulmuş çizgiler veren dermal implantlar taktıran Anthony, kör olma riskini göze alarak göz bebeklerine dövme yaptırmıştı.İ stediği görünüme kavuşmak için yaptırması gereken ameliyat Fransa’da yasak olduğu için, İspanya’ya giderek burnunu aldırdı.

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Vücuduna yaptırdığı modifikasyonlar hakkında 2017’de Fransız gazetesi Midi Libre’ye konuşan Anthony “Çok genç yaşlardan beri insan bedeninin mutasyon geçirmesi ve dönüşmesi fikrine karşı ilgim var. Güvenlik görevlisi olarak çalışırken hayatımı istediğim gibi yaşayamadığımı fark ettim. Her şeyi bıraktım ve 24 yaşında Avustralya’ya gittim. Korkunç bir karakter gibi görünmeyi seviyorum” demişti.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Cinsel organını ikiye bölmeyi içeren prosedürü uygulamak için heyecanlandığını dile getiren Anthony’e sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları vücut modifikasyonu tutkunu adama, “Bu adamın cidden nesi var?”, “Uzaylıların öyle olmadığını öğrendiğinde yüzünü görmek istiyorum” yorumlarını yaptı.

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