OnlyFans fenomeni, Antik Yunan heykellerinin küçük penise sahip olma nedenini araştırdı! “Küçük olma nedeni nezaket ve erdemi...”

TikTok'ta ‘rubysaysthings’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Ruby Reign, tüm ünlü çıplak Yunan heykellerinin neden küçük cinsel organa sahip olduğunu merak ettiğini ve bu konuyu araştırdığını anlatan bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Araştırmaları doğrultusunda küçük cinsel organın Antik Yunan’da onurlu erkeği sembolize ettiğini öğrendiğini söyledi. Reign, büyük vücut uzantısı olarak erkeklerin barbar olarak nitelendirildiğini ifade ederken gönderisi 420 binden fazla beğeniye ulaştı.

“KASLI VÜCUTLARI OLMASINA RAĞMEN....”

Antik Yunan heykellerinin belirli kalıplar üzerinden tasvir edildiğini anlatan Reign, “Antik Yunan heykellerinin devasa kaslı bir fiziğe sahip olduğunu hemen hemen herkes bilir. Kaslı vücutları olmasına rağmen hepsinin cinsel organları oldukça küçük bir şekilde betimlenmiştir. Bunun nedenini merak ettim ve biraz araştırma yaptım” dedi.

Yunan oyun yazarlarının alıntılarını incelediğini belirten sosyal medya kullanıcısı, “İdeal güzelliğin parıldayan bir göğüs, parlak bir cilt, geniş omuzlar, küçük bir dil, güçlü kalçalar ve küçük bir cinsel organ olduğunu belirten Yunan oyun yazarlarından alıntılar buldum” diye konuştu.

“DÜŞMANLARINI O ŞEKİLDE GÖSTERİYORLAR”

Antik Yunan’da büyük cinsel organın olumsuz bir tasvir olduğunu ifade eden Reign, “Barbar olarak tasvir edilenlerin daha büyük cinsel organı olduğunu görürsünüz. Genellikle düşmanlarını o şekilde gösteriyorlar. Bugünkünden farklı olarak o dönemde küçük olanın daha iyi olduğuna yönelik perspektif etkiliydi. Antik Yunan’da doğanların Tanrı mı yoksa iblis olarak mı değerlendireceği açıktı” dedi.



