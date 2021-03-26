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Neslihan Atagül'den takipçisine cevap: Ne yapayım!

26.03.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık sorunları nedeniyle başrolünde yer aldığı diziden ayrılan oyuncu Neslihan Atagül, bir takipçisinin "Küsüm sana" yorumuna bakın ne yanıt verdi.

Neslihan Atagül'den takipçisine cevap: Ne yapayım!

Star TV'de yayınlanan 'Sefirin Kızı'nda 'Nare' karakterini canlandıran Neslihan Atagül, geçtiğimiz aylarda geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanmış ve ani bir kararla diziden ayrılmıştı. Bu durum, Neslihan Atagül hayranlarını ve dizi izleyicisini üzmüştü. Tedavisine devam eden 28 yaşındaki oyuncu, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Atagül, sosyal medyada bir takipçisinden gelen "Sefirin Kızı'nda ayrıldığın için küsüm ben sana" şeklindeki yoruma verdiği cevapla gündem oldu.

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"Biraz dinlenmeye ihtiyacım var" diyerek 'Nare' karakterine veda eden ünlü oyuncu, söz konusu takipçisine, "Ne yapayım, sağlığım daha kıymetliydi" cevabını verdi.

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Neslihan Atagül'ün etik dışı davrandığını ve hastalığını bahane ederek projeden ayrıldığı iddia edilirken, "Kavga ettiler ve işi bırakmak istedi ama tazminat ödememek için rapor aldı" ifadeleri kullanılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde sağlık durumuyla ilgili konuşan Atagül, "Artık daha iyiyim tabii. Dinleniyorum, kendimi çok yormayacak şeyler yapıyorum. Ama daha iyiyim" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Sefirin Kızı dizisi Neslihan Atagül
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