Neslihan Atagül: Evim yanımda, kocam yanımda

Bu yazı karavan tatiliyle geçiren Neslihan Atagül deneyimlerini ve duygularını anlattı.

Güzel oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl 33 günlüğüne gittik. Karavan bizim çünkü, bu bizim tatil anlayışımızı çok iyi yansıtıyor. Hep böyleydik biz Kadir'le. Köpeklerimiz var, onları bırakamıyoruz, uzun süre uzak kalmayı istemiyoruz onlardan çünkü. Çoğu otel kabul etmiyor zaten. Bir de rahat etmek istiyoruz. Karavanın farklı bir ruhu var, hem çok iyi plan yapmak gerekiyor hem de bir o kadar plansız olmak. Aceleyle hiç işinin olmaması lazım mesela.

EVİM YANIMDA, KOCAM YANIMDA

Karavanda bütün işini sen yapıyorsun. O kadar güzel yerlerde, o kadar güzel manzaraların içindesin ki. Yunanistan'da bir yere gitmiştik; üç gün kalırız diye düşünmüştük ama o kadar beğendik ki 10 gün kaldık. Öyle güzel bir gün batımı vardı ki orada, her gün o gün batımını bekledik. Ben böyle zamanlarda yaşadığımı hissediyorum.

'Hayat bu olmalı işte,' diyorum: Köpeklerim yanımda, evim yanımda, kocam yanımda. Denizin dalgasının sesini duyuyorsun, söğüt ağacının yapraklarının hışırtısını...”

