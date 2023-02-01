Neslihan Atagül transparan elbisesiyle büyüledi! Fiyatı dudak uçuklattı

Gecenin Ucunda dizisinde Macide karakterine hayat veren Neslihan Atagül transparan elbisesiyle sosyal medyada gündem oldu. Cesur tercihi ile çok konuşulan Atagül, iç çamaşırlarının üzerine sadece tül olan bir elbise giydi. Güzel oyuncunun elbisesinin fiyatı ise dudak uçuklattı.



Dokuz yıldır birlikte olan ve evliliklerinde 6'ncı yılı dolduran Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu çifti bir dergiye kapak oldu. Atagül’ün iddialı seçimi sosyal medyada çok konuşuldu.

1992 doğumlu olan Neslihan Atagül'ün elbisenin fiyatının 29 bin TL olduğu öğrenildi.

Ünlü çiftin sevenleri fotoğraflara, “Tül perde değil de ne?”, “Gözlerim ee artık bize müsade”, “Abla kıyafet yerine tül giymiş galiba yanlışlıkla”, “Bu nasıl bir kıyafet kombini”, “Bu aşk değil de ne?”, “En sevdiğim çift” yorumlarını yaptılar.





