Neslihan Atagül'ün saçları Kadir Doğulu'ya emanet! Çiftin videosu sosyal medyada viral oldu

2013 yılında Fatih Harbiye dizisinde ilk kez başrolü paylaşan Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çiftinin aşkları da o dizi setinde başlamıştı. Dizinin hayranları ikilinin uyumu oldukça beğenmiş ve birbirlerine çok yakıştırmışlardı.

Dizi aşkı gerçek olan Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti, 2016 yılında dünyaevine girdi. Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile yer aldığı Fatih Harbiye dizisiyle birlikte ekranların aranan isimleri arasında yer aldı.

Uyumu beğenilen ikili yıllar sonra tekrar bir dizide buluştu. Diziseverlerin heyecanla beklediği dizide, Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ı buluşturan dizi, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.

Aşkları hiç bitmeyen Atagül ile Doğulu çifti, sette eğlenceli anlar da yaşıyor. Kadir Doğulu eşinin saçlarını yapınca ortaya bu keyifli görüntüler çıktı.

