MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Neslihan Atagül'ün saçları Kadir Doğulu'ya emanet! Çiftin videosu sosyal medyada viral oldu

Neslihan Atagül'ün saçları Kadir Doğulu'ya emanet! Çiftin videosu sosyal medyada viral oldu

18.10.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar sonra eşi Neslihan Atagül ile başrolü paylaştığı 'Gecenin Ucunda' dizisinde Kadir Doğulu'nun set halleri sosyal medyada gündem oldu. Neslihan Atagül, eşinin saçlarını yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

2013 yılında Fatih Harbiye dizisinde ilk kez başrolü paylaşan Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çiftinin aşkları da o dizi setinde başlamıştı. Dizinin hayranları ikilinin uyumu oldukça beğenmiş ve birbirlerine çok yakıştırmışlardı.

Dizi aşkı gerçek olan Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti, 2016 yılında dünyaevine girdi. Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile yer aldığı Fatih Harbiye dizisiyle birlikte ekranların aranan isimleri arasında yer aldı.

Uyumu beğenilen ikili yıllar sonra tekrar bir dizide buluştu. Diziseverlerin heyecanla beklediği dizide, Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ı buluşturan dizi, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.

Aşkları hiç bitmeyen Atagül ile Doğulu çifti, sette eğlenceli anlar da yaşıyor. Kadir Doğulu eşinin saçlarını yapınca ortaya bu keyifli görüntüler çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesrin Cavadzade'nin acı günü!Nesrin Cavadzade'nin acı günü!
Cinsiyet değiştirmek için 2 buçuk milyon TL ödemişti! İç çamaşırı ve file çoraplı paylaşımCinsiyet değiştirmek için 2 buçuk milyon TL ödemişti! İç çamaşırı ve file çoraplı paylaşım
Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."
Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Neslihan Atagül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor!

İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor!

Türkiye'ye vize yok! '10. madde' mağdurları isyan etti

Türkiye'ye vize yok! '10. madde' mağdurları isyan etti

'Ankara'dan kulis bilgisi dedi' asgari ücret zammını açıkladı

'Ankara'dan kulis bilgisi dedi' asgari ücret zammını açıkladı

Türkiye asgari ücreti konuşuyor! Şimdiden...

Türkiye asgari ücreti konuşuyor! Şimdiden...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi

İlginizi Çekebilir

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Karısını bıçakladı! Cezaevine girince intihar etmeye çalıştı

Karısını bıçakladı! Cezaevine girince intihar etmeye çalıştı

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.