Neslihan Atagül'ün Seyşeller’de verdiği tatil pozlarıyla hayran bıraktı

Neslihan Atagül ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Neslihan Atagül, yazar Peride Celal'in 1963 yılında kaleme aldığı ve "En güzel aşk romanım" dediği 'Gecenin Ucunda'da 'Avukat Macide'yi canlandıracak.

29 yaşındaki başarılı oyuncunun yeni dizisinde patronlarından biri TMC Film'in sahibi Erol Avcı, diğeri ise Alim Yapım'ın kurucusu olan eşi Kadir Doğulu. Yapımda Neslihan Atagül'e eşlik edip 'Kazım' ve 'Ahmet' karakterlerine hayat verecek erkek oyuncular henüz belli olmadı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti yeni dizi anlaşmasına imza atar atmaz soluğu Seyşeller’de almıştı. Çiftin tatili sona erse de Atagül’ün aklı adada kaldı.

Instagram hesabından tatildeki anlarından bol bol fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu altına, ‘Evet özlemiş olabilirim’ notunu düştü.

Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde eşi Kadir Doğulu ile romantik pozlarını paylaşarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamayı da ihmal etmemişti.

Sosyal medya hesabından Kadir Doğulu (39) ile çekilen karelerini art arda takipçilerinin beğenisine sunan Atagül, gönderisine "Sevgi'li K" mesajını yazmıştı.



