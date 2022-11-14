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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun başrolünde olduğu 'Gecenin Ucunda' dizisi hakkında flaş gelişme

14.11.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay’ın yer aldığı 'Gecenin Ucunda' dizisinin yayın günü değişti. Star'ın sevilen dizisi, 15 Kasım Salı günü ekrana gelecek.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun başrolünde olduğu 'Gecenin Ucunda' dizisi hakkında flaş gelişme

Star’ın ilgiyle takip edilen sevilen dizisi “Gecenin Ucunda” Salı gününden itibaren her salı Star’da! Yeni günüyle salı akşamları ekrana gelecek dizi heyecan dolu hikayesi ve merak uyandıran senaryosuyla izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.

Başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay’ın yer aldığı “Gecenin Ucunda” dizisi 5 Ekim’den bu yana ekranlara geliyor.

TMC Film’in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı ‘Gecenin Ucunda’ dizisinin usta isimlerden oluşan oyuncu kadrosunda Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek gibi önemli isimler de bulunuyor.

Gecenin Ucunda, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.

Masalsı aşk hikayesiyle ‘Gecenin Ucunda’ Salı akşamı saat 20.00’de Star’da !


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