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Neslihan Doğrusöz adını da değiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 09:13 | Son Güncelleme

Katıldığı moda programıyla adını duyuran ve sonrasında cinsel tercihini değiştirdiğini açıklayan Neslihan Doğrusöz, sosyal medya hesabından yeni adını paylaştı

Neslihan Doğrusöz adını da değiştirdi

Bir döneme damga vuran moda programlarıyla tanınan Neslihan Doğrusöz, 2019 yılının başında cinsel tercihini değiştirdiğini açıklamıştı. Herhangi bir ameliyat olmadığını belirten Doğrusöz, geçtiğimiz günlerde sakal ektirdi.

Doğrusöz, son imajını da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Doğrusöz'ün sakallı hali ilk olarak önceki gün uzun süredir aşk yaşadığı milli sporcu Büşra Eyen ile Nişantaşı'nda gezerken görüntülenmişti.

ADINI DORUK OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Doğrusöz, geçtiğimiz Mart ayında YouTube kanalı üzerinde program yapan Sinan Çiçek'e samimi açıklamalarda bulunmuş ve ismini değiştirmeyeceğini söylemişti. Bu kararında vazgeçen Doğrusöz, Instagram hesabından yeni sakallı halinin fotoğrafını paylaşırken adını da 'Doruk' olarak değiştirdiğini duyurdu.

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MERVE ÖZBEY'DEN EMOJİLİ DESTEK

Hayranlarının yeni imajını çok beğendiğini söyleyen Doğrusöz'e bir destek de şarkıcı Merve Özbey'den geldi. Özbey, Doğrusöz'ün fotoğrafının altına şükür ve kırmızı balon emojisi koydu.

"HALİMDEN ÇOK MEMNUNUM"

Sinan Çiçek'in sorularını yanıtlayan Doğrusöz, radikal değişimi hakkında şunları demişti:

"Şu an halimden çok mutluyum ve şu an cinsiyet değiştirme ameliyatıyla alakalı araştırma içerisinde değilim. Yaptıran çok arkadaşım var, yaptırılması gerekiyorsa da önümde bir duvar yok. Bir erkeğe ait cinsel organım yok. Ben böyleyim bu yolda da ilerleyeceğim. Şu an için farklı bir isimde düşünmüyorum Neslihan iyi."


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