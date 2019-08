Neslihan Doğrusöz adını da değiştirdi

Sinan Çiçek'in sorularını yanıtlayan Doğrusöz, radikal değişimi hakkında şunları demişti:

"Şu an halimden çok mutluyum ve şu an cinsiyet değiştirme ameliyatıyla alakalı araştırma içerisinde değilim. Yaptıran çok arkadaşım var, yaptırılması gerekiyorsa da önümde bir duvar yok. Bir erkeğe ait cinsel organım yok. Ben böyleyim bu yolda da ilerleyeceğim. Şu an için farklı bir isimde düşünmüyorum Neslihan iyi."