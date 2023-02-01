Nesnel zıt anlamlısı nedir? Nesnelin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Nesnel sözcüğü, Türk Dil Kurumu tarafından kullanımı saptanmış ve anlamları tanımlanmış bir kelimedir. Türk Dil Kurumu, nesnel sözcüğünün anlamını belirtirken kelimenin zıt anlamlısını da açıklamıştır. Nesnel kelimesi, somut olmayan kavramlardan biridir. Bir kelimenin fiziksel, somut bir özelliğini vurgulamayan nesnel kelimesi önüne geldiği ismin soyut bir niteliğini belirtir. Sıfat görevinde kullanılan nesnel kelimesinin Türk Dil Kurumu tarafından açıklanan anlamları şu şekilde sıralanmaktadır:

Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin,

Gerçeğe varmak amacıyla tarafsız hareket eden,

Kişisel görüşler içermeyen, objektif olan.

Türk Dil Kurumunun açıkladığı anlamlar nesnel kelimesinin “Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin” temel anlamından biraz uzaklaşarak mecaz kullanımlar kazanmıştır. Nesnel kelimesi tanımlanırken zıt anlamlı kelimesinden de faydalanılmıştır.

Nesnel kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Nesnel kelimesi nesne ile ilgili olan anlamına karşılık bir zıt anlamlı sözcüğe sahiptir. Nesnelin zıt anlamlısı "öznel" sözcüğüdür. Öznel sözcüğü nesnel zıt anlamlısı olarak nesne ile ilişkili olmayan, özneyle ilgili olan anlamında kullanılır. Nesnel kelimesinin zıt anlamı olan öznel kelimesi ayrıca şu anlamları da ifade eder:

Öznede oluşan,

Bireyin düşünce ve duygularına dayanan, sübjektif.

Nesnelin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Nesnelin zıt anlamlıları ile örnek cümleler oluşturmak gerekirse öznel kelimesi kullanılır. Nesnelin zıt anlamlısı ile örnek cümleler: