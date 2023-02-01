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Nesnel zıt anlamlısı nedir? Nesnelin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

30.01.2023 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nesnel kelimesi Türkçede sık kullanılan sözcüklerden biridir. Nesnel, Türkçe kökenli bir kelimedir ve nesne sözcüğüne ek getirilerek sıfat görevi için değiştirilmiştir. Sıfat görevinde kullanılan nesnel kelimesi, bir şeylerin niteliğini belirtir. Nesnel ile aynı görevde olan ancak onun karşıt anlamını taşıyan kelimeler nesnelin zıt anlamlılarıdır. Nesnel kelimesinin zıt anlamı nedir?

Nesnel zıt anlamlısı nedir? Nesnelin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Nesnel sözcüğü, Türk Dil Kurumu tarafından kullanımı saptanmış ve anlamları tanımlanmış bir kelimedir. Türk Dil Kurumu, nesnel sözcüğünün anlamını belirtirken kelimenin zıt anlamlısını da açıklamıştır. Nesnel kelimesi, somut olmayan kavramlardan biridir. Bir kelimenin fiziksel, somut bir özelliğini vurgulamayan nesnel kelimesi önüne geldiği ismin soyut bir niteliğini belirtir. Sıfat görevinde kullanılan nesnel kelimesinin Türk Dil Kurumu tarafından açıklanan anlamları şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin,
  • Gerçeğe varmak amacıyla tarafsız hareket eden,
  • Kişisel görüşler içermeyen, objektif olan.

Türk Dil Kurumunun açıkladığı anlamlar nesnel kelimesinin “Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin” temel anlamından biraz uzaklaşarak mecaz kullanımlar kazanmıştır. Nesnel kelimesi tanımlanırken zıt anlamlı kelimesinden de faydalanılmıştır.

Dış zıt anlamlısı nedir? Dış zıt anlamlısı nedir?

Nesnel kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Nesnel kelimesi nesne ile ilgili olan anlamına karşılık bir zıt anlamlı sözcüğe sahiptir. Nesnelin zıt anlamlısı "öznel" sözcüğüdür. Öznel sözcüğü nesnel zıt anlamlısı olarak nesne ile ilişkili olmayan, özneyle ilgili olan anlamında kullanılır. Nesnel kelimesinin zıt anlamı olan öznel kelimesi ayrıca şu anlamları da ifade eder:

  • Öznede oluşan,
  • Bireyin düşünce ve duygularına dayanan, sübjektif.
Dar zıt anlamlısı nedir? Dar zıt anlamlısı nedir?

Nesnelin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Nesnelin zıt anlamlıları ile örnek cümleler oluşturmak gerekirse öznel kelimesi kullanılır. Nesnelin zıt anlamlısı ile örnek cümleler:

  • Konu hakkında nesnel bir yorum yapmanı istiyorum, gerçekte olan neyse onu konuşalım.
  • Bilimsel araştırmalarda nesnel yöntemler izlenmelidir.
  • Araştırmayı yapan bilim insanının kendine has düşünceleri olsa bile bunu araştırmasına yansıtmaz ve nesnel bir şekilde yaklaşır.
  • Jüri puanlama yaparken tarafsız olmalı, yarışmacılara nesnel yaklaşmamalıdır.
  • Günlük hayattaki gözlemlerimiz, çıkarımlarımız, bunların hepsi özneldir. Ancak bilimsel araştırmalar ve deneyler, işte bunlar nesneldir ve gerçeği daha doğru bir şekilde yansıtır.
Çok zıt anlamlısı nedir? Çok zıt anlamlısı nedir?

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Türk Dil Kurumu zıt anlamlı

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