Nesrin Cavadzade'den imalı paylaşım!

Tülay karakterini canlandırdığı Bizim Hikaye dizisinden geçtiğimiz haftalarda ayrılan Nesrin Cavadzade, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

GQ Türkiye ödül törenine katılan Nesrin Cavadzade, boynundaki yılan desenli kolyesiyle geceye damga vurmuştu.

Nesrin Cavadzade, boynundaki yılan desenli kolyesiyle Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı. GQ Türkiye ödül töreni için teşekkür eden nlü oyuncu paylaşımına 'Bu da koynunda yılan besleyenlere gelsin' notunu da düştü.



