MAGAZİN

Nesrin Cavadzade'den imalı paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.02.2019 00:41 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade yaptığı son paylaşımıyla dikkat çekti.

Nesrin Cavadzade'den imalı paylaşım!

Tülay karakterini canlandırdığı Bizim Hikaye dizisinden geçtiğimiz haftalarda ayrılan Nesrin Cavadzade, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

GQ Türkiye ödül törenine katılan Nesrin Cavadzade, boynundaki yılan desenli kolyesiyle geceye damga vurmuştu.

Nesrin Cavadzade, boynundaki yılan desenli kolyesiyle Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı. GQ Türkiye ödül töreni için teşekkür eden nlü oyuncu paylaşımına 'Bu da koynunda yılan besleyenlere gelsin' notunu da düştü.

nesrin


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