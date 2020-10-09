MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nesrin Cavadzade'den ülkesi Azerbaycan'a destek

Nesrin Cavadzade'den ülkesi Azerbaycan'a destek

09.10.2020 15:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan asıllı oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkesine destek verdi. Cavadzade'nin "Yurdum, yuvam, meskenimsen" notunu düştüğü gönderiye beğeni yağdı.

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar sürüyor. Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesindeki Azerbaycan köylerini hedef almasının ardından Azerbaycan ordusu tarafından başlatılan 'Karabağ Harekatı' devam ediyor.

Azerbaycan asıllı olan oyuncu Nesrin Cavadzade de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkesine destek verdi. Azerbaycan bayrağının yer aldığı tişört ile poz veren Cavadzade, gönderisine "Yurdum, yuvam, meskenimsen" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

yurdum yuvam meskenimsen ❤️????????

nesrin cavadzade (@nesrin.cavadzade)'in paylaştığı bir gönderi ()

38 yaşındaki oyuncunun gönderisi takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
140 bin kişi izledi! Brezilya macerası!140 bin kişi izledi! Brezilya macerası!
MasterChef’te yapıldı, tarifi merak edildiMasterChef’te yapıldı, tarifi merak edildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı

Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı

Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular

Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular

İki fabrikada işçilerde koronavirüs çıktı, üretimler durdu

İki fabrikada işçilerde koronavirüs çıktı, üretimler durdu

Babası hastayken o gecelerde! 'Ölelim mi' yanıtı olay oldu

Babası hastayken o gecelerde! 'Ölelim mi' yanıtı olay oldu

Vakalar yeniden artışa geçti

Vakalar yeniden artışa geçti

İzmir'in ardından bir haber de Kırıkkale'den! 7 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in ardından bir haber de Kırıkkale'den! 7 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu

Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Şoke eden olay! Kocası hamile sevgilisiyle kendi öz babasını evlendirdi

Şoke eden olay! Kocası hamile sevgilisiyle kendi öz babasını evlendirdi

Müge Anlı Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'a fuhuş suçlaması

Müge Anlı Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'a fuhuş suçlaması

Reytinglerde ilk sırada yeni bir dizi yer aldı!

Reytinglerde ilk sırada yeni bir dizi yer aldı!

Diğer Haberler

Sinan Akçıl eski haline dönmek için çabalıyor

Sinan Akçıl eski haline dönmek için çabalıyor

Halil Sezai'ye 13 yıla kadar hapis istemi

Halil Sezai için istenen ceza belli oldu

Seda Sayan’ın sözlerine Muazzez Ersoy’dan yanıt! ‘Bana mal edilmesin..’

Seda Sayan'a yanıt! ‘Bana mal edilmesin’

Çağla Şıkel'den vefat eden babası hakkında şaşırtan itiraf

Çağla Şıkel'den vefat eden babası hakkında şaşırtan itiraf

Emre Aşık’ın boşanmak üzere olduğu eşi Yağmur Sarnıç aşkını itiraf etti!

Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!

Melisa Şenolsun salaş tarzı ve makyajsız haliyle dikkat çekti

Kimse tanımadı! Salaş ve makyajsız

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.