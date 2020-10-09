Nesrin Cavadzade'den ülkesi Azerbaycan'a destek

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar sürüyor. Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesindeki Azerbaycan köylerini hedef almasının ardından Azerbaycan ordusu tarafından başlatılan 'Karabağ Harekatı' devam ediyor.

Azerbaycan asıllı olan oyuncu Nesrin Cavadzade de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkesine destek verdi. Azerbaycan bayrağının yer aldığı tişört ile poz veren Cavadzade, gönderisine "Yurdum, yuvam, meskenimsen" notunu düştü.

38 yaşındaki oyuncunun gönderisi takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

