Erdoğan o diyalogu ilk kez anlattı: “Telefonumun açılışını Irak Başbakanı gördü ve sordu: ‘Kim bu?’”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti. Burada konuşan Erdoğan, çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kız çocuğu, kendisi ile annesinin yan yana olduğu resmini çizdiği tabloyu hediye etti. Erdoğan bu hediye karşısında duygulandığını belirtirken dikkat çeken bir detayı da şu sözlerle anlattı:

“Dün Irak’taydım. Kuzey Irak Başbakan’ı benim telefonumun açılışını gördü ve telefonumun açılışında annemin görüntüsü vardı. ‘Kim bu dedi?’ Annem dedim. ‘Ne söylediyseniz onu uyguluyorsunuz’ diyerek karşılık verdi. Dedim anne unutulmaz ki; ölse de unutulmaz. Şimdi yakaladın kızım sen de annemle benim unutulmaz hatıramı, resmetmiş.”

2 buçuk yaşında bu yana lösemi tedavisi gördüğünü ancak atlattığını söyleyen kız çocuğunun kulağına eğilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Durumunu benim doktorumla da takip edelim" dedi ve ardından gerekli talimatı da kurmaylarına iletti.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





