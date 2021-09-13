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Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı

13.09.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncular Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın şiddetli bir tartışma sonrasında ayrıldığı iddia edildi.

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı

Nikah masasına oturması beklenen Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'dan ayrılık haberi geldi.

Birsen Altundaş'ın haberine göre, oyuncu çiftin ilişkililerini sonlandırdığı iddia edildi. Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade şiddetli bir kavga sonrası ayrılık kararı aldığı konuşuluyor.

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NİŞANLANMIŞLARDI

Birlikte rol aldıkları dizi ile aşkları başlayan ikili, Datça'da evliliğe ilk adımı atmıştı. Gökhan Alkan, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Nesrin Cavadzade'ye aile arasında yapacağı sürpriz evlilik teklifinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade
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