Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı

Nikah masasına oturması beklenen Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'dan ayrılık haberi geldi.

Birsen Altundaş'ın haberine göre, oyuncu çiftin ilişkililerini sonlandırdığı iddia edildi. Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade şiddetli bir kavga sonrası ayrılık kararı aldığı konuşuluyor.

NİŞANLANMIŞLARDI

Birlikte rol aldıkları dizi ile aşkları başlayan ikili, Datça'da evliliğe ilk adımı atmıştı. Gökhan Alkan, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Nesrin Cavadzade'ye aile arasında yapacağı sürpriz evlilik teklifinde bulunmuştu.

