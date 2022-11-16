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Nesrin Cavadzade mini büstiyeriyle şaşı etti! Herkes aynı yere baktı

16.11.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Üç Kuruş dizisinde rol alan ve yeni projeleri merakla beklenen Nesrin Cavadzade, siyah ceketinin içine giydiği mini büstiyerli pozlarıyla beğeni topladı.

Nesrin Cavadzade mini büstiyeriyle şaşı etti! Herkes aynı yere baktı

Yasak Elma dizisine yeniden döneceği konuşulan Nesrin Cavadzade, yalnızca rol kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, dün gece katıldığı bir organizasyonda tercih ettiği mini büstiyeriyle dikkatleri üzerine çekti.

Nesrin Cavadzade mini büstiyeriyle bakana bir daha baktırdı! Herkes içi görünüyor sandı ama...

Takipçileri, Nesrin Cavadzade'nin büstiyerini ilk bakışta transparan sansa da, büstiyerin arkasında ten rengi bir kumaş kullanıldığı dikkatli bakınca anlaşıldı.

Nesrin Cavadzade mini büstiyeriyle bakana bir daha baktırdı! Herkes içi görünüyor sandı ama...

Azeri asıllı Nesrin Cavadzade, sevgilisi Gökhan Alkan'ı Azerbaycan'da yaşayan ailesiyle tanıştırmıştı. Magazin aleminin örnek çiftleri arasında gösterilen Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade, sessiz sedasız ayrılma kararı aldı.

Nesrin Cavadzade mini büstiyeriyle geceye damga vurdu! Herkes aynı yere baktı

Üç Kuruş'tan sonra herhangi bir projede rol almayan Nesrin Cavadzade, bir süredir kameralardan uzak yaşıyor.

Nesrin Cavadzade mini büstiyeriyle geceye damga vurdu! Herkes aynı yere baktı

Sosyal medyada epey aktif olan güzel oyuncunun, Instagram'da 3 milyon takipçisi mevcut.

Nesrin Cavadzade mini büstiyeriyle geceye damga vurdu! Herkes aynı yere baktı

Sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelen Nesrin Cavadzade, gluteni ve şekeri keserek güzelleştiğini söylediği için dalga konusu olmuştu.

Nesrin Cavadzade mini büstiyeriyle geceye damga vurdu! Herkes aynı yere baktı

Nesrin Cavadzade mini büstiyeriyle geceye damga vurdu! Herkes aynı yere baktı

Nesrin Cavadzade mini büstiyeriyle geceye damga vurdu! Herkes aynı yere baktı

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Nesrin Cavadzade üç kuruş yasak elma

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