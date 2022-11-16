Nesrin Cavadzade mini büstiyeriyle şaşı etti! Herkes aynı yere baktı

Yasak Elma dizisine yeniden döneceği konuşulan Nesrin Cavadzade, yalnızca rol kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, dün gece katıldığı bir organizasyonda tercih ettiği mini büstiyeriyle dikkatleri üzerine çekti.
Takipçileri, Nesrin Cavadzade'nin büstiyerini ilk bakışta transparan sansa da, büstiyerin arkasında ten rengi bir kumaş kullanıldığı dikkatli bakınca anlaşıldı.
Azeri asıllı Nesrin Cavadzade, sevgilisi Gökhan Alkan'ı Azerbaycan'da yaşayan ailesiyle tanıştırmıştı. Magazin aleminin örnek çiftleri arasında gösterilen Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade, sessiz sedasız ayrılma kararı aldı.
Üç Kuruş'tan sonra herhangi bir projede rol almayan Nesrin Cavadzade, bir süredir kameralardan uzak yaşıyor.
Sosyal medyada epey aktif olan güzel oyuncunun, Instagram'da 3 milyon takipçisi mevcut.
Sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelen Nesrin Cavadzade, gluteni ve şekeri keserek güzelleştiğini söylediği için dalga konusu olmuştu.
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