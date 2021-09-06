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Nesrin Cavadzade'nin elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

06.09.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla, hayranlarıyla iletişim kurmaya devam ediyor. Son olarak kırmızı elbiseli bir fotoğrafını paylaşan Cevadzade'nin kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı.

Nesrin Cavadzade'nin elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Gökhan Alkan ile evlilik yolunda bir ilişki içerisinde olan Nesrin Cavadzade, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak 'Yasak Elma' dizisinde rol alan güzel oyuncu, 2,8 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabından kırmızı elbiseli bir fotoğrafını paylaştı.

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BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Siyah kalp emojisiyle paylaştığı fotoğrafla binlerce beğeni ve yorum alan Cavadzade'nin kıyafetinin fiyatı, dudak uçuklattı. 39 yaşındaki ünlü oyuncunun dünyaca ünlü bir markaya ait olan elbisenin satış fiyatı tam olarak 18 bin 399 TL.

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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade Instagram
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