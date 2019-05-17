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Nesrin Cavadzade'nin paylaşımına beğeni yağdı! "Hayatına böyle girsem..."

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.05.2019 00:40 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafına beğeni yağdı. Cavadzade boğaz kenarında çekilmiş pozunu "Hayatına böyle girsem, ne yapabilirsin ki?" notuyla paylaştı.

Nesrin Cavadzade'nin paylaşımına beğeni yağdı! "Hayatına böyle girsem..."

Bizim Hikaye dizisindeki Tülay rolüyle büyük beğeni toplayan Nesrin Cavadzade geçtiğimiz aylarda diziden ayrılmıştı. Yurt dışında sinema projelerinde rol alan güzel oyuncu son olarak ise Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisine Şahika rolüyle katıldı.

Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan Nesrin Cavadzade, mor renkli mini elbiseli pozuyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Cavadzade fotoğrafına, "Hayatına böyle girsem, ne yapabilirsin ki?" notunu ekledi.

nesrin

Cavadzade'nin paylaşımı kısa süre içerisinde takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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