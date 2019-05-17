Bizim Hikaye dizisindeki Tülay rolüyle büyük beğeni toplayan Nesrin Cavadzade geçtiğimiz aylarda diziden ayrılmıştı. Yurt dışında sinema projelerinde rol alan güzel oyuncu son olarak ise Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisine Şahika rolüyle katıldı.

Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan Nesrin Cavadzade, mor renkli mini elbiseli pozuyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Cavadzade fotoğrafına, "Hayatına böyle girsem, ne yapabilirsin ki?" notunu ekledi.

Cavadzade'nin paylaşımı kısa süre içerisinde takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni aldı.



