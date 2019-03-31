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Nesrin Cavadzade'nin paylaşımına beğeni yağdı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.03.2019 03:03 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Cavadzade son olarak bir moda çekiminden kamera arkası görüntüleri paylaştı.

Bizim Hikaye dizisinde canlandırdığı Tülay karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz aylarda diziden sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. La Casa De Papel dizisinde rol alacağı iddialarıyla gündemde olan Nesrin Cavadzade geçtiğimiz günlerde bir moda çekimi için kamera karşısına geçti

Güzel oyuncu çekimlerden kamera arkası görüntüleri Instagram hesabından yayınladı. Cavadzade'nin videosu yüz binlerce izlenme ve beğeni aldı.

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TRANSPARAN KIYAFETİ OLAY OLMUŞTU
Nesrin Cavadzade bir davette giydiği transparan kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Nesrin Cavadzade sıra dışı elbisesiyle çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Nesrin Cavadzade Nesrin Cavadzade instagram

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