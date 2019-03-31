Nesrin Cavadzade'nin paylaşımına beğeni yağdı!

Bizim Hikaye dizisinde canlandırdığı Tülay karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz aylarda diziden sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. La Casa De Papel dizisinde rol alacağı iddialarıyla gündemde olan Nesrin Cavadzade geçtiğimiz günlerde bir moda çekimi için kamera karşısına geçti

Güzel oyuncu çekimlerden kamera arkası görüntüleri Instagram hesabından yayınladı. Cavadzade'nin videosu yüz binlerce izlenme ve beğeni aldı.

TRANSPARAN KIYAFETİ OLAY OLMUŞTU

Nesrin Cavadzade bir davette giydiği transparan kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

Nesrin Cavadzade sıra dışı elbisesiyle çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.



