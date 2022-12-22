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Nesrin Cavadzade transparan eteğiyle sosyal medyayı salladı! Cesur tarzına takipçileri kayıtsız kalamadı

22.12.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kuruş dizisinden sonra herhangi bir projede rol almayan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, iddialı Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Transparan eteğiyle poz veren Nesrin Cavadzade, takipçilerini mest etti.

Nesrin Cavadzade transparan eteğiyle sosyal medyayı salladı! Cesur tarzına takipçileri kayıtsız kalamadı

Nesrin Cavadzade, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah büstiyerin altına transparan bir etek tercih eden güzel oyuncu, gecelerde ışıl ışıl parladı.

Nesrin Cavadzade transparan eteğiyle sosyal medyayı salladı! Cesur tarzına takipçileri kayıtsız kalamadı

Nesrin Cavadzade transparan eteğiyle sosyal medyayı salladı! Cesur tarzına takipçileri kayıtsız kalamadı

2007 yılından beri profesyonel olarak oyunculuk yapan Nesrin Cavadzade, Al Yazmalım dizisiyle büyük bir çıkış yakalamıştı.

Nesrin Cavadzade transparan eteğiyle sosyal medyayı salladı! Cesur tarzına takipçileri kayıtsız kalamadı

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Şahika karakteriyle akıllarda yer edinen Nesrin Cavadzade'nin ekranlara dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.

Nesrin Cavadzade transparan eteğiyle sosyal medyayı salladı! Cesur tarzına takipçileri kayıtsız kalamadı

Azeri kökenli yıldız, bir dönem meslektaşı Gökhan Alkan ile aşk yaşamıştı.

Nesrin Cavadzade transparan eteğiyle sosyal medyayı salladı! Cesur tarzına takipçileri kayıtsız kalamadı


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