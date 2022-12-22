Nesrin Cavadzade transparan eteğiyle sosyal medyayı salladı! Cesur tarzına takipçileri kayıtsız kalamadı

Nesrin Cavadzade, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah büstiyerin altına transparan bir etek tercih eden güzel oyuncu, gecelerde ışıl ışıl parladı.

2007 yılından beri profesyonel olarak oyunculuk yapan Nesrin Cavadzade, Al Yazmalım dizisiyle büyük bir çıkış yakalamıştı.

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Şahika karakteriyle akıllarda yer edinen Nesrin Cavadzade'nin ekranlara dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.

Azeri kökenli yıldız, bir dönem meslektaşı Gökhan Alkan ile aşk yaşamıştı.



