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Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan doğum günü seçimleriyle olay oldu

12.12.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Alkan ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından sevgilisinin yeni yaşını kutladı. İkilinin kutlama için tercih ettiği kıyafetler ise "Evlendiniz mi?" yorumlarına sebep oldu.

Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan doğum günü seçimleriyle olay oldu

'Yasak Elma' setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve şimdilerde evlilik hazırlığı yapan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, zaman zaman mutluluk pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

8 Aralık tarihinde 34'üncü yaşını kutlayan sevgilisi Gökhan Alkan için bir parti organize eden güzel oyuncu, kutlamadan kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

"NİKAH ÖNCESİ PROVA"

Partide Alkan takım elbisesi ve papyonuyla dikkat çekerken; Cavadzade'nin ışıltılı beyaz elbisesi çok beğenildi. Oyuncu çiftin kıyafet seçimleri hayranları tarafından "Nikah öncesi prova gibi" yorumları aldı.

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Öte yandan şimdilerde 'Üç Kuruş' adlı dizide boy gösteren Nesrin Cavadzade, paylaşımına; Alkan'ı etiketleyerek "Happy birthday love (İyi ki doğdun aşk)" notunu düştü.

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Yakışıklı oyuncunun pastasındaki "Sensin" yazılı not da hayranlarının gözlerden kaçmadı.

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Çiftin bu karelerine dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Nesrin Cavadzade
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