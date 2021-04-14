Netflix bu sefer elini çabuk tuttu: Bridgerton dizisinin 3. ve 4. sezonuna onay geldi

Netflix, çok izlenen orijinal dizisi “Bridgerton”ı, ikinci sezon çekimlerini bitirmeden önce 3. ve 4. sezonlar için yeniledi. Regency London'da geçen romantizm dolu dizinin ikinci sezonu şu anda yapım aşamasında ve dayandığı romanlara uygun olarak, Lord Anthony Bridgerton'ın aşk arayışının yeni bir hikayesini izleyicilere aktaracak.

Netflix, “Bridgerton”ın ilk 28 günde 63 milyon haneye ulaşma yolunda ilerlediğini ve bu durumun bugüne kadarki en büyük beşinci Netflix orijinal dizisi anlamına geldiğini açıkladı. Netflix’in tescilli görüntüleme raporlamasına göre şirket, bir programın en az iki dakikasını izleyen hesapları ortalamaya dahil ediyor.

BRİDGERTON 2. SEZON HAKKINDA

Sekiz kişilik, birbirine sıkı sıkıya bağlı 8 kardeşten oluşan esprili ve cüretkâr grup, romantizm, macera ve aşk arayışında 19. yüzyılın evlilik hikayelerinde geziniyor. Geçtiğimiz günlerde, dizinin ikinci sezon kadrosuna Charithra Chandran, Shelley Conn, Calam Lynch ve Rupert Young'un eklendiği açıklanmıştı.

