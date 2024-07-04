Netflix dizisi '1000 Çocuklu Adam' tepkilerin odağında! "Bu birçok açıdan iğrenç"

MYNET-Hollandalı sperm bağışçısı Jonathan Jacob Meijer günlerdir gündemde. Netflix belgeseli 1000 Çocuklu Adam daha yayınlanmadan büyük tepki çekmişti.

Netflix platformunda, üç bölümlük bir mini dizi formatıyla sunulan 1000 Çocuklu Adam, bir grup ailenin, güvendikleri karizmatik sperm donörünün, dünya üzerindeki yüzlerce, belki binlerce çocuğun babası olduğunu keşfetmelerini anlatıyor.

Netflix izleyicileri, 'iğrenç' ve 'öfkelendirici' buldukları belgesel karşısında dehşete düştü. Birçok kişi, üç bölümlük dizinin düşündüklerinden bile daha kötü olduğunu söyledi.

3 Temmuz'da dünya çapında ilk kez yayınlanan 1000 Çocuklu Adam hakkında izleyiciler sosyal medyada şaşkınlıklarını dile getirirken, Jonathan'ın bağış yapma zorunluluğunun bir fedakarlık eylemi olduğunu söylemesi üzerine birçok kişi buna inanamadı.

TEPKİ YAĞIYOR

Seyirciler belgesele tepki göstererek şu paylaşımları yaptı:

1000 Çocuklu Adam'n çılgın olacağını biliyordum ama bu çılgınca ve hayal ettiğimin çok ötesinde.

Dürüst olmak gerekirse ne diyeceğimi bilmiyorum" dedi.

Söyleyecek söz bulamıyorum. Her bölümde her şeyi daha da kötüleştiren yeni bir gelişme vardı

1000 Çocuklu Adam delirmiş. Kardeşleriyle karşılaşıp da habersiz olacakları kesin gibi.

Bu birçok açıdan iğrenç ve tiksindirici...

Jonathan, belgeselin 'aldatıcı ve yanıltıcı' olduğunu söyleyerek belgeselde yer almayı reddetti.







