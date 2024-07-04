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  4. Bozkır'daki cesur sahneleri ile gündemdeydi... Yüsra Geyik leopar desenli bikinisiyle sere serpe uzandı! Notu dikkat çekti

Bozkır'daki cesur sahneleri ile gündemdeydi... Yüsra Geyik leopar desenli bikinisiyle sere serpe uzandı! Notu dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.07.2024 11:10
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Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş karakteriyle adını geniş kitlere duyuran Yüsra Geyik rol aldığı yapımlardaki başarısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Geyik şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Leopar desenli bikinisiyle peş peşe pozlar veren ünlü ismin kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bozkır'daki cesur sahneleri ile gündemdeydi... Yüsra Geyik leopar desenli bikinisiyle sere serpe uzandı! Notu dikkat çekti

Arka Sokaklar, Bozkır, Aile gibi yapımlarda rol alan ve hayat verdiği karakterler ile büyük beğeni toplayan Yüsra Geyik şimdilerde Taş Kağıt Makas dizisinde Rüya karakterine hayat veriyor.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Dizinin sezon finali yapması ile birlikte soluğu tatilde alan Yüsra Geyik şimdilerde güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

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Leopar desenli bikinisi ile uzanarak pozlar veren ünlü isim tatil karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

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YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Ünlü ismin 'yavaşla gişeler' notu ile paylaştığı karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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Yüsra Geyik'e sosyal medyada; 'Süpersin', 'Çok mu seksisin acaba', 'Arka Sokaklar'a geri dönsen keşke', 'Gişelerde kaçak var' gibi yorumlar yapıldı.

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Express


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Yüsra Geyik arka sokaklar taş kağıt makas
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