Netflix Hakan: Muhafız dizisinin konusu nedir? Hakan Muhafız 4. sezon ne zaman başlayacak? Hakan Muhafız final sezonda neler olacak?

14 Aralık 2018 tarihinde Netflix’te yayınlanmaya başlayan Hakan: Muhafız (The Protector) tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor. Dizinin 4. sezon çekimleri 2019 yılının Ağustos ayında tamamlanmasına rağmen hayranları final sezonunu erişebilmek için bir yıl beklemek zorunda kaldı. Hasretin sonra erdiğini Netflix yaptığı açıklamayla duyurdu. Yayın tarihinin açıklanmasından sonra dizinin sevenleri ‘Hakan Muhafız 4. sezon saat kaçta yayınlanacak’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Sosyal medya gündeminde ise ‘Hakan Muhafız Netflix’e geldi mi’ sorusu yerini aldı.

HAKAN MUHAFIZ (PROTECTOR) KONUSU NEDİR?

Nilüfer İpek Gökdel'in ‘Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi’ adlı romanından uyarlanan dizi bilim kurgu türündedir. İçerisinde fantastik öğelerin barındırıldığı dizide yeni nesil bir süper kahraman anlatılır. İstanbul ile arasında özel bağ olduğunu keşfeden Hakan şehri ölümsüz düşmanlardan kurtarmak için sonu gelmez bir maceraya atılır. Seçilmiş kişi olan Hakan’a muhafızlık sorumluluğu babasından emanet edilmiştir. Muhafız ve sadıklar, İstanbul şehrini ve tüm insanlığı korumak için yeni bir şeytani planın üstesinden gelmek zorundadırlar.