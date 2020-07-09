MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Netflix Hakan: Muhafız dizisinin konusu nedir? Hakan Muhafız 4. sezon ne zaman başlayacak? Hakan Muhafız final sezonda neler olacak?

Netflix Hakan: Muhafız dizisinin konusu nedir? Hakan Muhafız 4. sezon ne zaman başlayacak? Hakan Muhafız final sezonda neler olacak?

DİZİ HABERLERİ  | 09.07.2020 09:53 | Son Güncelleme

Netflix’in ilk Türk orijinal dizisi olan Hakan Muhafız’ın final sezonun tarihi belli oldu. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Hazer Ergüçlü’nün paylaştığı dizi 9 Temmuz’da Netflix üyelerinin erişimine açılacak. Farklı konusu ve dinamik olay örgüsüyle ilk 3 sezonuyla dikkatleri üzerine geçen Hakan Muhafız dizisinin yayın saati kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor.

Netflix Hakan: Muhafız dizisinin konusu nedir? Hakan Muhafız 4. sezon ne zaman başlayacak? Hakan Muhafız final sezonda neler olacak?

14 Aralık 2018 tarihinde Netflix’te yayınlanmaya başlayan Hakan: Muhafız (The Protector) tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor. Dizinin 4. sezon çekimleri 2019 yılının Ağustos ayında tamamlanmasına rağmen hayranları final sezonunu erişebilmek için bir yıl beklemek zorunda kaldı. Hasretin sonra erdiğini Netflix yaptığı açıklamayla duyurdu. Yayın tarihinin açıklanmasından sonra dizinin sevenleri Hakan Muhafız 4. sezon saat kaçta yayınlanacak’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Sosyal medya gündeminde ise Hakan Muhafız Netflix’e geldi mi’ sorusu yerini aldı.

HAKAN MUHAFIZ (PROTECTOR) KONUSU NEDİR?

Nilüfer İpek Gökdel'in ‘Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi’ adlı romanından uyarlanan dizi bilim kurgu türündedir. İçerisinde fantastik öğelerin barındırıldığı dizide yeni nesil bir süper kahraman anlatılır. İstanbul ile arasında özel bağ olduğunu keşfeden Hakan şehri ölümsüz düşmanlardan kurtarmak için sonu gelmez bir maceraya atılır. Seçilmiş kişi olan Hakan’a muhafızlık sorumluluğu babasından emanet edilmiştir. Muhafız ve sadıklar, İstanbul şehrini ve tüm insanlığı korumak için yeni bir şeytani planın üstesinden gelmek zorundadırlar.

HAKAN MUHAFIZ (PROTECTOR) OYUNCULARI KİMLER?

Yapımcılığını Özge Bağdatlıoğlu, Jason George ve Binnur Karaevli’nin üstlendiği Hakan Muhafız dizisi O3 Medya imzasını taşıyor. Onur Güvenatam’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin başrollerini Çağatay Ulusoy ve Hazer Ergüçlü paylaşıyor. 4. sezonunda Miray Daner ve Boran Kuzum’u kadrosuna dahil eden dizide; Okan Yalabık, Burçin Terzioğlu, Funda Eryiğit, Taner Ölmez, İlayda Alişan, Engin Öztürk ve Bige Önal gibi isimler yer alıyor.

HAKAN MUHAFIZ 4. SEZONUNDA NELER OLACAK?

Ölümsüzlerden en kindar olanı İstanbul’u ele geçirmeyi başarmıştır. Muhafız şimdi tarihi baştan yazmak zorundadır. Üstelik başından beri yol arkadaşı olan Zeynep bu sefer Hakan’ın karşısındadır. Hakan İstanbul ve insanlık için geçmişle yüzleşmesi gerektiğini anlar. Geçmişin karanlığı aydınlatıldığına dengeler bir anda yerle bir olur.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için... Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için...
Hilmi Cem ve Jessica May başrollerde! Çekimleri başladıHilmi Cem ve Jessica May başrollerde! Çekimleri başladı
Sosyal medyayı salladı!Sosyal medyayı salladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Operasyondan dönüyorlardı! Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Operasyondan dönüyorlardı! Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Kıbrıs'ta gerginlik yaratacak hamle! Rumlara askeri destek

Kıbrıs'ta gerginlik yaratacak hamle! Rumlara askeri destek

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Güldür Güldür'de flaş ayrılık!

Güldür Güldür'de flaş ayrılık!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor?

Sevilen diziden şoke eden final!

Sevilen diziden şoke eden final!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sen Çal Kapımı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Hande Erçel ve Kerem Bürsin sosyal medyayı salladı! Sen Çal Kapımı 1. bölüm izle

Sosyal medyayı salladılar!

Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri Kapadokya'da başladı! Maria ile Mustafa konusu nedir, oyuncuları kimler?

Hilmi Cem ve Jessica May başrollerde! Çekimleri başladı

Tövbeler Olsun dizisinden ilk fotoğraflar yayınlandı! İşte Tövbeler Olsun konusu ve oyuncuları

Ünlü oyuncular yeni dizide buluştu!

Mucize Doktor'a yeni sezonda bir sürpriz transfer daha! Hakan Kurtaş, Doruk rolüyle Mucize Doktor'da

Mucize Doktor'a bir sürpriz transfer daha!

Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu! Hangi kanalda yayınlanacak?

Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu! Hangi kanalda yayınlanacak?

Mucize Doktor'da Merve Dizdar gitti Seda Bakan geldi

Merve Dizdar'ın yerine bomba transfer

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.