Netflix’in 320 bin ödediği dolandırıcı hakkında mahkeme son kararını verdi

NETFLIX DİZİ ÇEKMEK İÇİN 320 BİN DOLAR ÖDEDİ

Sorokin'in hikayesi, yazar Jessica Pressler'ın 2018'de New York Magazine'de yayınlanan yazısından sonra uluslararası ilgi görmüştü.

Insider'ın bildirdiğine göre Netflix Sorokin'e 320 bin dolar ödeyerek hayatını Grey's Anatomy ve Scandal adlı dizilerin yapımcısı Shonda Rhimes tarafından bir Netflix dizisine dönüştürülmesini teklif etti.

Sorokin'in, Netflix'ten aldığı paranın büyük kısmını, dolandırdığı bankalara ve diğer kurumlara ödemek zorunda kaldığı bildirildi.

INVENTING ANNA DİZİSİNİN KONUSU NE? OYUNCULARI KİMLER?

New York Magazine'de yayınlanan makaleden temel alınarak geliştirilen Inventing Anna dizisinde, Anna Delvey'i Ozark, Maniac ve Sin City: A Dame to Kill For'da gördüğümüz Julia Garner canlandıracak. Ayrıca daha önce Orange is the New Black'te izlediğimiz Laverne Cox ile Oz ve The Mentalist'te gördüğümüz Terry Kinney de dizide yer alacak isimlerden.

Inventing Anne dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak ve 2021 yılında seyircilerin beğenisine sunulacak. Dizinin net yayın tarihi henüz bilinmiyor.

ANNA SOROKIN KİMDİR?

Kentin elitlerini milyarder bir mirasçı olduğuna inandıran, kendini Anna Delvey olarak tanıtan Anna Sorokin, özel jet kiraladı, sosyetenin en gözde partilerine katıldı, çantasını taşıyanlara ve Uber sürücüsüne 100 dolarlık bahşişler verdi.