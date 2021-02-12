Netflix’in 320 bin ödediği dolandırıcı hakkında mahkeme son kararını verdi

ABD'de kendisini, lüks bir hayat yaşamak için varlıklı bir Alman ailenin 60 milyon dolar değerindeki servetinin tek varisiymiş gibi New York sosyetesine tanıtan Rus asıllı Alman vatandaşı Anna Sorokin, tahliye edildi, Netflix hayatını diziye çekmek istedi.

Anna Delvey kimliğiyle bankaları, lüks otelleri ve restoranları 200 bin dolardan fazla miktarda dolandırmak suçlamalarıyla 2017'den beri tutuklu olan Sorokin, bugün New York Eyalet Hapishanesinden salıverildi. Sorokin'in tahliyesi, Ekim 2020'de şartlı tahliye duruşmasında, yaptıklarından pişman olduğunu söylemesinin ardından geldi.

New York Post’un elde ettiği mahkeme kayıtlarına göre, Sorokin'in bu duruşmada, "Sadece gerçekten utandığımı ve yaptığım şey için gerçekten üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Yanlış bir şey yapmadığımı düşünerek eylemlerim nedeniyle pek çok insanın acı çektiğini içtenlikle anlıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Sorokin toplamda 8 ayrı suçla itham edilmiş, 2'sinden beraat etmişti. Tahliyesinin ardından Sorokin'in Almanya'ya sınır dışı edilebileceği ifade ediliyor.