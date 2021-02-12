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Netflix’in 320 bin ödediği dolandırıcı hakkında mahkeme son kararını verdi

12.02.2021 14:56 | Son Güncelleme:
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Netflix’in 320 bin ödediği dolandırıcı hakkında mahkeme son kararını verdi

Zengin mirasçı taklidiyle sosyeteyi dolandıran Anna Sorokin, Netflix'ten aldığı parayla tahliye oldu.

ABD'de kendisini, lüks bir hayat yaşamak için varlıklı bir Alman ailenin 60 milyon dolar değerindeki servetinin tek varisiymiş gibi New York sosyetesine tanıtan Rus asıllı Alman vatandaşı Anna Sorokin, tahliye edildi, Netflix hayatını diziye çekmek istedi.

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Anna Delvey kimliğiyle bankaları, lüks otelleri ve restoranları 200 bin dolardan fazla miktarda dolandırmak suçlamalarıyla 2017'den beri tutuklu olan Sorokin, bugün New York Eyalet Hapishanesinden salıverildi. Sorokin'in tahliyesi, Ekim 2020'de şartlı tahliye duruşmasında, yaptıklarından pişman olduğunu söylemesinin ardından geldi.

New York Post’un elde ettiği mahkeme kayıtlarına göre, Sorokin'in bu duruşmada, "Sadece gerçekten utandığımı ve yaptığım şey için gerçekten üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Yanlış bir şey yapmadığımı düşünerek eylemlerim nedeniyle pek çok insanın acı çektiğini içtenlikle anlıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Sorokin toplamda 8 ayrı suçla itham edilmiş, 2'sinden beraat etmişti. Tahliyesinin ardından Sorokin'in Almanya'ya sınır dışı edilebileceği ifade ediliyor.

NETFLIX DİZİ ÇEKMEK İÇİN 320 BİN DOLAR ÖDEDİ

Sorokin'in hikayesi, yazar Jessica Pressler'ın 2018'de New York Magazine'de yayınlanan yazısından sonra uluslararası ilgi görmüştü.

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Insider'ın bildirdiğine göre Netflix Sorokin'e 320 bin dolar ödeyerek hayatını Grey's Anatomy ve Scandal adlı dizilerin yapımcısı Shonda Rhimes tarafından bir Netflix dizisine dönüştürülmesini teklif etti.

Sorokin'in, Netflix'ten aldığı paranın büyük kısmını, dolandırdığı bankalara ve diğer kurumlara ödemek zorunda kaldığı bildirildi.

INVENTING ANNA DİZİSİNİN KONUSU NE? OYUNCULARI KİMLER?

New York Magazine'de yayınlanan makaleden temel alınarak geliştirilen Inventing Anna dizisinde, Anna Delvey'i Ozark, Maniac ve Sin City: A Dame to Kill For'da gördüğümüz Julia Garner canlandıracak. Ayrıca daha önce Orange is the New Black'te izlediğimiz Laverne Cox ile Oz ve The Mentalist'te gördüğümüz Terry Kinney de dizide yer alacak isimlerden.

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Inventing Anne dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak ve 2021 yılında seyircilerin beğenisine sunulacak. Dizinin net yayın tarihi henüz bilinmiyor.

ANNA SOROKIN KİMDİR?

Kentin elitlerini milyarder bir mirasçı olduğuna inandıran, kendini Anna Delvey olarak tanıtan Anna Sorokin, özel jet kiraladı, sosyetenin en gözde partilerine katıldı, çantasını taşıyanlara ve Uber sürücüsüne 100 dolarlık bahşişler verdi.

Gerçekte Sorokin'in milyon dolarlık vakıf fonu yoktu. New York Dergisi'ne göre Sorokin'in babası klima alıp satan eski bir kamyon şoförüydü. Kredi kartları arka arkaya reddedilmeye başladığında, yaşadığı lüks otellerden atılınca başkaları borçlarını ödemek zorunda kaldı.

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Mahkeme belgelerine göre Sorokin kendisini 60 milyon doları olan Alman bir mirasçı olarak tanıttı ve vakfı için 20 milyon dolar tutarında fon elde etmeye çalışmış, sahte banka ekstreleri ve çekler kullanıp hesabındaki paraları çekler bozdurulmadan önce çekmişti.

Sorokin'in avukatı Todd Spodek duruşmanın ilk gününde "Anna bu hedeflerine ulaşana kadar numara yapmak zorundaydı" demişti.

New York Post gazetesinin Temmuz 2017'deki manşetlerinden birinde "Sosyetik olmak isteyen kişi, pahalı otel faturaları yüzünden yakalandı" ifadeleri kullanılmış, Nisan 2018'de Vanity Fair dergisinin foto muhabirlerinden biri Sorokin tarafından oyuna getirildiğini yazmıştı. Hırsızlık suçlamasında bulunan Rachel DeLoache Williams davanın kilit tanıklarından biri oldu.


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