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Netflix’in CEO’su açıkladı! Squid Game dizisinin ikinci sezon onayı çıktı

21.01.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılına damga vuran Güney Kore yapımı Squid Game dizisi, platformun en çok izlenen yapımları arasına kısa sürede girmeyi başarmıştı. 456 oyuncunun büyük ödüle ulaşmak için ölümüne mücadele verdiği dizinin ikinci sezonuna onay çıktı. Netflix’in 2021 dördüncü çeyrek kazanç raporuyla ilgili röportaj veren Netflix CEO’su Ted Sarandos, dizinin ikinci sezonunun geleceğini duyurdu.

Netflix’in CEO’su açıkladı! Squid Game dizisinin ikinci sezon onayı çıktı

Dünya genelinde izlenme rekorları kıran Squid Game dizisinin ikinci sezonuna yönelik olarak ilk resmi açıklama geldi. Netflix CEO’su Ted Sarandos, kendisine yöneltilen ikinci sezona yönelik sorulara “Kesinlikle, Squid Game evreni daha yeni başlıyor” diyerek cevap verdi.

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DİZİNİN YARATICISI DA İKİNCİ SEZONU AÇIKLAMIŞTI

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Squid Game yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, daha önceki açıklamalarında dizinin ikinci sezonda da devam edeceğini ifade etmişti. Dizinin hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ifade eden Hyuk, “İkinci sezon için çok fazla baskı, çok fazla talep ve çok fazla sevgi var. Bu yüzden neredeyse bize başka seçenek bırakmadığınızı hissediyorum!” demişti. Hwang ayrıca, başrol oyuncusu Lee Jung-jae'nin “Squid Game”in ana karakteri Seong Gi-hun olarak geri döneceğini söyledi.

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