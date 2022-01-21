Netflix’in CEO’su açıkladı! Squid Game dizisinin ikinci sezon onayı çıktı

Dünya genelinde izlenme rekorları kıran Squid Game dizisinin ikinci sezonuna yönelik olarak ilk resmi açıklama geldi. Netflix CEO’su Ted Sarandos, kendisine yöneltilen ikinci sezona yönelik sorulara “Kesinlikle, Squid Game evreni daha yeni başlıyor” diyerek cevap verdi.

DİZİNİN YARATICISI DA İKİNCİ SEZONU AÇIKLAMIŞTI

Squid Game yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, daha önceki açıklamalarında dizinin ikinci sezonda da devam edeceğini ifade etmişti. Dizinin hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ifade eden Hyuk, “İkinci sezon için çok fazla baskı, çok fazla talep ve çok fazla sevgi var. Bu yüzden neredeyse bize başka seçenek bırakmadığınızı hissediyorum!” demişti. Hwang ayrıca, başrol oyuncusu Lee Jung-jae'nin “Squid Game”in ana karakteri Seong Gi-hun olarak geri döneceğini söyledi.



