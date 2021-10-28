Squid Game’in yaratıcısı LeBron James’in eleştirisine sessiz kalmadı

NBA yıldızının dünyanın en çok izlenen dizileri arasına giren Squid Game’in sonunu tartıştığı bir video, muhabir Kyle Goon tarafından Twitter'da yayınlandı. Dizinin tüm dünyada yakaladığı başarıya rağmen James, finali sorguladığını ve beğenmediğini dile getirdi. Ana karakter Seong Gi-hun'un son eylemlerini anlamadığını belirten James, finalin Squid Game’in ikinci sezonuna yönelik bir hazırlık çalışması olduğunu dile getirdi. Squid Game’in yaratıcısı Dong-huyk ise ünlü basketbolcunun eleştirilerine sessiz kalmadı.

“KENDİN YAP, BEN DE İZLEYEYİM”

Popüler dizinin sonuna atıfta bulunan James, “İkinci sezonun başlaması gerektiğini düşünüyorum. Gi-hun’un uçağa binip kızını görmesi gerekiyordu. İzlerken kendi kendime ‘Ne yapıyorsun?’ dedim” diye konuştu.

Dong-hyuk, spor efsanesinin hayal kırıklığına şaka yollu yanıt verdi. Doong-hyuk, “Tüm seriyi izlediği için çok minnettarım. Ama sonumu değiştirmezdim. Bu benim sonum. Onu tatmin edecek bir sonu varsa, belki kendi devam filmini yapabilir. Bir bakacağım ve belki ona 'Sonu hariç tüm şovunuzu beğendim' diyen bir mesaj göndereceğim” dedi.



