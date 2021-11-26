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Netflix’in izlenme rekorları kıran Red Notice filminin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı! Çekim hataları seyircileri gülümsetti

26.11.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in yapım bütçesiyle merak uyandıran filmi Red Notice, seyircilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. 2 haftalık yayında hayatında 277 milyon 900 bin saatlik toplam izlenme süresine ulaşan filmin çekimlerinden yaşanan eğlenceli anları yansıtan bir video yayınlandı.

Rawson Marshall Thurber tarafından yazılan ve yönetilen aksiyon, komedi ve suç filmi Red Notice, Netflix’te en çok izlenen yapımlar arasına girmeyi başardı. Dijital platformda yayınlanmadan önce sınırlı bir sayıdaki sinema salonunda gösterilen Red Notice, eleştirmenlerden geçer not alamamasına rağmen filmin çekimleri sırasında yaşanan hataları yansıtan bir video yayınlandı.

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RED NOTİCE FİLMİNİN KONUSU

Film, Dwayne Johnson tarafından canlandırılan FBI ajanı John Harley’nin, Ryan Reynolds‘ın hayat verdiği Nolan Booth ile zorunlu bir ortalık kurarak Gal Gadot‘un canlandırdığı The Bishop lakaplı ünlü sanat hırsızını yakalamak için girdikleri mücadeleyi konu ediniyor. Ayrıca oyuncu kadrosunda The Umbrella Academy’de izlediğimiz Ritu Arya‘nın yanı sıra Chris Diamantopoulos ve Ivan Mbakop da yer alıyor.

Rawson Marshall Thurber filmin yaratım sürecinde Indiana Jones serisinden ve özellikle serinin Raiders of the Lost Ark filminden ilham aldığını söylüyor. Yönetmenin gelecek yapımları arasında Jake Gyllenhaal ve Jessica Chastain‘in başrolünü paylaştığı bilimkurgu filmi The Division bulunuyor.

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