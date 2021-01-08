Netflix’in rekortmen dizisi Bridgerton’la ilgili bir sır çözüldü

Yayınlanmasıyla olay olması bir olan Bridgerton dizisi, peşinde bir sürü soru işaretleri bırakarak birinci sezonunu tamamladı. Dizinin hayranları ise minik ipuçlarından diziyle ilgili daha fazla şey öğrenmek istiyor. Bridgerton’un ana karakterlerinden biri olan ailenin büyük ağabeyi Anthon, dizinin ilk sezonu boyunca sık sık saatine bakarken ekranlara yansıdı. Saatine bu kadar çok bakıyor olması izleyicilerin gözünden kaçmadı ve sosyal medyada büyük bir merak konusu oldu.

BRİDGERTON’DAKİ ANTHONY NEDEN SÜREKLİ SAATİNE BAKIYOR?

Anthony'nin opera sanatçısı Siena Rosso ile olan yasak aşkı, en az kız kardeşi Daphne ve Simon arasındaki yakınlaşma kadar merak edilen konulardan biriydi.

Anthony’nin elinden düşürmediği saatin babasından yadigâr kaldığını dizinin ilk bölümlerinde öğreniyoruz. Ailesine korumaya çalışan temkinli bir ağabey olarak diziye başlayan Anthony’nin aslında öyle olmadığını dizinin ilerleyen bölümlerinde hemen anlıyoruz. Babalarının hayatını kaybetmesi, erken zamanda büyük bir unvanı taşımak zorunda kalan Anthony için o saat; kapalı kapılar ardında, tematik olarak gelecekle ilgili kişisel endişesini ifade ediyor.