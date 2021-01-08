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Netflix’in rekortmen dizisi Bridgerton’la ilgili bir sır çözüldü

08.01.2021 11:24 | Son Güncelleme:
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Netflix’in rekortmen dizisi Bridgerton’la ilgili bir sır çözüldü

Netflix’in şimdiye kadar en çok izlenen beşinci dizisi olan Bridgerton’la ilgili soru işaretleri bitmiyor. İzleyicilerin çok merak ettiği Anthony, neden sürekli saatine bakıyor sorusunun cevabı bulundu.

Yayınlanmasıyla olay olması bir olan Bridgerton dizisi, peşinde bir sürü soru işaretleri bırakarak birinci sezonunu tamamladı. Dizinin hayranları ise minik ipuçlarından diziyle ilgili daha fazla şey öğrenmek istiyor. Bridgerton’un ana karakterlerinden biri olan ailenin büyük ağabeyi Anthon, dizinin ilk sezonu boyunca sık sık saatine bakarken ekranlara yansıdı. Saatine bu kadar çok bakıyor olması izleyicilerin gözünden kaçmadı ve sosyal medyada büyük bir merak konusu oldu.

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BRİDGERTON’DAKİ ANTHONY NEDEN SÜREKLİ SAATİNE BAKIYOR?

Anthony'nin opera sanatçısı Siena Rosso ile olan yasak aşkı, en az kız kardeşi Daphne ve Simon arasındaki yakınlaşma kadar merak edilen konulardan biriydi.

Bridgerton-Anthony-and-Siena

Anthony’nin elinden düşürmediği saatin babasından yadigâr kaldığını dizinin ilk bölümlerinde öğreniyoruz. Ailesine korumaya çalışan temkinli bir ağabey olarak diziye başlayan Anthony’nin aslında öyle olmadığını dizinin ilerleyen bölümlerinde hemen anlıyoruz. Babalarının hayatını kaybetmesi, erken zamanda büyük bir unvanı taşımak zorunda kalan Anthony için o saat; kapalı kapılar ardında, tematik olarak gelecekle ilgili kişisel endişesini ifade ediyor.

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Anthony'nin Siena ile geleceği hakkında kesin bir karar veremeyeceği düşünüldüğünde, saatin ölümün sembolü haline gelmesiyle zihni gitgide daha karmaşık hale gelir.

Bridgerton 1. sezonun üçüncü bölümü olan "Art of the Swoon" da Anthony, Siena tarafından reddedildikten sonra yine saatine bakar.

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Anthony, Bridgerton 1. sezonunun ikinci yarısında biraz sakinleşiyor. Çünkü, gerçek aşkın belki de aile unvanlarından daha önemli olduğunu anlıyor. "After the Rain" adlı son bölümde o ve Siena bir kez daha birlikte olurlar, ancak şarkıcı nihayetinde Anthony’den kalıcı olarak uzaklaşması gerektiğini fark eder.

Julia Quinn'in kitap serisinden diziye uyarlanan Bridgerton’ın kitabını okuyanlar ikili arasındaki ilişkinin nereye doğru ilerleyeceğini zaten biliyor. Okumayanlar ise Bridgerton 2. sezonu beklemek zorunda.

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